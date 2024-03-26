Família do interior de Mimoso do Sul fica quatro dias isolada após enchente

Uma família do interior de Mimoso do Sul ficou quatro dias isolada após as chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo na última sexta-feira (22) destruírem todos os acessos da localidade onde residem no interior. O Corpo de Bombeiros informou que enviou equipe ao local nesta terça-feira (26), mas não há confirmação sobre um eventual resgate das pessoas.

Vanuza de Oliveira Ribeiro e Fabricio Pereira Batista moram em “Fazenda Jacutinga”, que está com os acessos bloqueados por conta de barreiras que caíram na estrada, e, até o início da tarde desta terça (26), não tinham itens básicos, como alimentação, além de estarem sem acesso à telefonia e internet.

À tarde, eles conseguiram sinal em uma parte mais alta da localidade, e entraram em contato com a reportagem de A Gazeta relatando a situação dramática.

"Nunca vi uma coisa parecida. Ninguém conseguiu chegar. Estamos sem alimento, sem remédio. Eu estou segurando da minha forma, mas já não tenho palavras" Fabricio Pereira Batista - Morador de Mimoso do Sul

Vanuza e Fabricio relataram que outros vizinhos também estavam com falta de alimentos e casas foram atingidas pela enchente. Procurado, o Corpo de Bombeiros informou que as equipes estão atuando desde domingo nas buscas e na localização de famílias em locais isolados. Segundo a corporação, na tarde desta terça-feira (26), uma equipe de busca foi direcionada para a região informada.

Militares que atenderam a ocorrência informaram à reportagem de A Gazeta que conseguiram chegar ao local no início da noite desta terça-feira (26), levando alimentos e água. Equipes do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) não estavam conseguindo chegar na localidade com o helicóptero devido às condições meteorológicas adversas.

Não há informações sobre o número de pessoas - ou se houve alguém - que precisou de resgate na localidade. O Corpo de Bombeiros foi procurado novamente para mais informações sobre o encaminhamento do caso, mas não retornou até a publicação do texto.