Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia em Mimoso

Homem que perdeu neto e nora no Sul do ES desabafa: 'Queria os dois vivos'

José Maria de Souza, de 57 anos, ajudou a resgatar com vida o filho Josélio, de 33 anos, e o neto Breno, de dois anos; já o neto mais velho, Leonardo, de 6 anos, e a nora Adair Antônia, de 43, morreram

Publicado em 26 de Março de 2024 às 10:39

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 mar 2024 às 10:39
José Maria de Souza, de 57 anos, ajudou a resgatar com vida o filho Josélio, de 33 anos e o neto Breno, de 2 anos. Leonardo Fernandes Medeiros de Souza, de 6 anos, e da nora Adair Antônia Fernandes Medeiro, de 43 anos, morreram
José Maria de Souza, de 57 anos, ajudou a resgatar com vida o filho Josélio, de 33 anos e o neto Breno, de 2 anos. Leonardo Fernandes Medeiros de Souza, de 6 anos, e da nora Adair Antônia Fernandes Medeiro, de 43 anos, morreram Crédito: Arquivo da família
José Maria de Souza, de 57 anos, desabafou sobre a tristeza de perder o neto Leonardo Fernandes Medeiros de Souza, de seis anos, e a nora Adair Antônia Fernandes Medeiros, de 43, mortos durante a chuva do fim de semana que devastou Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Ele detalhou o drama para resgatar sua família – conseguiu resgatar com vida o filho Josélio, de 33 anos, e o neto mais novo, Breno, de dois anos.

Veja Também

Chuva no ES: quando tudo é desespero, solidariedade faz o recomeço ser possível

Saiba como ajudar as vítimas das chuvas no ES

A família morava na localidade de Reserva, no distrito de Conceição do Muqui, na zona rural de Mimoso do Sul. José Maria relatou que ainda na noite de sexta-feira (23) começou a buscar pela família em meio à lama e aos destroços da casa destruída.
"Arranquei forças para andar, enfrentando barreira de lama no joelho e fiquei o dia todo. O que queria ver eles dois vivos, mas se Deus não me desse essa oportunidade, ao menos mortos para enterrar vou conseguir. Pedi essa força e Deus me deu. Fiquei sozinho com os Bombeiros. Não havia parente nenhum ali"
José Maria de Souza, de 57 anos - Avô de Leonardo e sogro de Adair Antônia
José Maria disse que permaneceu no local até os Bombeiros encontrarem o corpo do neto dele na segunda-feira (25). “Eu faria tudo por eles em vida, faria nessa hora também. Ela (nora) era uma pessoa que eu gostava muito, assim como meu neto. Ele está com Deus e Deus está olhando por mim, era minha obrigação fazer, era meu sangue embaixo daquela terra. Faria tudo por eles novamente”, disse, emocionado.
O corpo de Adair Antônia Fernandes Medeiro, de 43 anos, foi localizado e sepultado em Mimoso do Sul na segunda-feira (25). Já o corpo do filho dela, Leonardo Fernandes Medeiros de Souza, ainda aguarda liberação no Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Veja as escolas que seguem com aulas suspensas no Sul do ES após tragédia

Bancos oferecem crédito a empresários afetados pelas chuvas no Sul do ES

Chuva no ES: as ações que faltaram para evitar tragédia nas cidades do Sul

Veja quem são as vítimas das fortes chuvas no Sul do Espírito Santo

Tragédia no ES: até quando seremos surpreendidos pelas mudanças climáticas?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Mimoso do Sul Tragédia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender
Imagem de destaque
Capixaba ISH Tecnologia entra em uma nova fase
Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados