Homem que perdeu neto e nora no Sul do ES desabafa: 'Queria os dois vivos'

José Maria de Souza, de 57 anos, ajudou a resgatar com vida o filho Josélio, de 33 anos e o neto Breno, de 2 anos. Leonardo Fernandes Medeiros de Souza, de 6 anos, e da nora Adair Antônia Fernandes Medeiro, de 43 anos, morreram Crédito: Arquivo da família

José Maria de Souza, de 57 anos, desabafou sobre a tristeza de perder o neto Leonardo Fernandes Medeiros de Souza, de seis anos, e a nora Adair Antônia Fernandes Medeiros, de 43, mortos durante a chuva do fim de semana que devastou Mimoso do Sul , no Sul do Espírito Santo. Ele detalhou o drama para resgatar sua família – conseguiu resgatar com vida o filho Josélio, de 33 anos, e o neto mais novo, Breno, de dois anos.

A família morava na localidade de Reserva, no distrito de Conceição do Muqui, na zona rural de Mimoso do Sul. José Maria relatou que ainda na noite de sexta-feira (23) começou a buscar pela família em meio à lama e aos destroços da casa destruída.

"Arranquei forças para andar, enfrentando barreira de lama no joelho e fiquei o dia todo. O que queria ver eles dois vivos, mas se Deus não me desse essa oportunidade, ao menos mortos para enterrar vou conseguir. Pedi essa força e Deus me deu. Fiquei sozinho com os Bombeiros. Não havia parente nenhum ali" José Maria de Souza, de 57 anos - Avô de Leonardo e sogro de Adair Antônia

José Maria disse que permaneceu no local até os Bombeiros encontrarem o corpo do neto dele na segunda-feira (25). “Eu faria tudo por eles em vida, faria nessa hora também. Ela (nora) era uma pessoa que eu gostava muito, assim como meu neto. Ele está com Deus e Deus está olhando por mim, era minha obrigação fazer, era meu sangue embaixo daquela terra. Faria tudo por eles novamente”, disse, emocionado.