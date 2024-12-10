Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Casal de quero-quero ganha cercadinho na Vila Natalina em Vitória

Pássaros chegaram a atacar secretário durante a montagem da estrutura na Praça do Papa

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 10:44

Públicado em 

10 dez 2024 às 10:44
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Um dos quero-queros no cercadinho da Vila Natalina da Praça do Papa, em Vitória
Um dos quero-queros no cercadinho da Vila Natalina da Praça do Papa, em Vitória Crédito: PMV/Divulgação
Tudo começou com o ataque de um casal de quero-quero ao secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, no momento da montagem da Vila Natalina na Praça do Papa. Era o sinal dos pássaros avisando que estavam com um ninho e que queriam continuar ali. E ficaram. Com cercadinho e tudo.
“Durante a montagem da estrutura acabei sendo atacado pelos quero-queros na minha careca”, reage com bom humor o secretário, de 52 anos de idade, que de fato já perdeu a vasta cabeleira que cultivava na juventude.
Sensível aos animais, Mariano determinou a construção de um cercadinho de ferro com vários enfeites de cogumelos no entorno, para isolar os pássaros do público que frequenta a Vila Natalina da Praça do Papa durante o mês de dezembro. Parece que eles estão gostando porque até agora não saíram do abrigo.
Conhecido também por quem-quem, espanta-boiada, tetéu, xexéu, tero-tero ou abibe-do-sul (Portugal), o quero-quero (nome científico Vanellus chilensis) é uma das espécies mais presentes em ambientes urbanos brasileiros.
É comum esse pássaro viver em gramados e dar rasantes quando sente que seus ninhos estão ameaçados (aconteceu na Vila Natalina). Os filhotes são capazes de abandonar o ninho quase que imediatamente após o descascamento do ovo
Que papai e mamãe quero-quero da Praça do Papa possam ganhar seus filhotes em paz e segurança.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Guardião da foto com Moro e da “festa rave” deixa o Convento da Penha

O menino de 8 anos que ama (e fotografa) pássaros no ES

Pastor capixaba famoso muda e vai para uma das maiores igrejas de SP

Conheça o “prefeito tatu” do ES: ele abre mais de um bueiro por semana

Cliente reclama que pão fica duro de um dia pro outro e diz que vai à polícia

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Meio Ambiente Natal Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Praça do Papa Pássaros Mundo Animal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vacina da gripe
Por que é necessário tomar a vacina contra gripe todo ano?
Imagem Edicase Brasil
Como está o clima do agronegócio para 2026?
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados