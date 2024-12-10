Casal de quero-quero ganha cercadinho na Vila Natalina em Vitória

Tudo começou com o ataque de um casal de quero-quero ao secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória
, Alex Mariano, no momento da montagem da Vila Natalina na Praça do Papa. Era o sinal dos pássaros avisando que estavam com um ninho e que queriam continuar ali. E ficaram. Com cercadinho e tudo.
“Durante a montagem da estrutura acabei sendo atacado pelos quero-queros na minha careca”, reage com bom humor o secretário, de 52 anos de idade, que de fato já perdeu a vasta cabeleira que cultivava na juventude.
Sensível aos animais, Mariano determinou a construção de um cercadinho de ferro com vários enfeites de cogumelos no entorno, para isolar os pássaros do público que frequenta a Vila Natalina da Praça do Papa
durante o mês de dezembro. Parece que eles estão gostando porque até agora não saíram do abrigo.
Conhecido também por quem-quem, espanta-boiada, tetéu, xexéu, tero-tero ou abibe-do-sul (Portugal), o quero-quero (nome científico Vanellus chilensis) é uma das espécies mais presentes em ambientes urbanos brasileiros.
É comum esse pássaro viver em gramados e dar rasantes quando sente que seus ninhos estão ameaçados (aconteceu na Vila Natalina). Os filhotes são capazes de abandonar o ninho quase que imediatamente após o descascamento do ovo
Que papai e mamãe quero-quero da Praça do Papa possam ganhar seus filhotes em paz e segurança.