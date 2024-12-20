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Leonel Ximenes

Carros de aplicativo capixaba agora aceitam transportar pets

Os motoristas, que terão o selo Pet Friendly em seus veículos, foram treinados e habilitados para transportar os animais domésticos

Publicado em 20 de Dezembro de 2024 às 00:11

Públicado em 

20 dez 2024 às 00:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Veículo da Amapes com o selo de identificação do aplicativo
Veículo da Amapes com o selo de identificação do aplicativo Crédito: Divulgação/Amapes
Os veículos associados à Amapes, a Associação de Motoristas de Aplicativos do ES, agora poderão fazer o transporte de pets, serviço autorizado pela Prefeitura de Vitória, a partir do dia 25 de dezembro. Os motoristas, que terão o selo Pet Friendly em seus carros, foram treinados e habilitados para transportar os animais domésticos.
A Amapes tem 98 carros e circula em todas as grandes cidades da Grande Vitória desde outubro último, quando o app entrou em operação.
“Temos um serviço diferenciado, que é somente atender por agendamento, de um tempo mínimo de 40 minutos. Esta medida é para manter a qualidade do atendimento, bem como para não cancelarmos corridas”, explica Luiz Fernando Müller, presidente da Amapes, associação fundada em 2018.

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Segundo Müller, todos os motoristas do aplicativo são uniformizados e os carros têm a verificação de 42 itens: “Isso garante uma boa qualidade dos veículos. O ar-condicionado também é parte fundamental do processo, pois todos os motoristas devem trafegar sempre com o carro climatizado”.
No quesito segurança, o presidente da Amapes afirma que todos os documentos dos motoristas parceiros são verificados presencialmente, evitando contas falsas. Os veículos também têm um selo identificador da associação.
“Fazemos uma checagem, para garantir que os nossos associados não tenham nenhum tipo de processo em curso que possa colocar nossos clientes em risco.”
As corridas podem ser pagas por dinheiro, Pix e cartões de débito ou crédito cadastrados no sistema. Os carros disponíveis são da categoria essencial (tipo hatch) select (sedan) e premium. O app Amapes pode ser baixado no sistema iOS ou Android.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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