Carros de aplicativo capixaba agora aceitam transportar pets

Veículo da Amapes com o selo de identificação do aplicativo Crédito: Divulgação/Amapes

Os veículos associados à Amapes, a Associação de Motoristas de Aplicativos do ES, agora poderão fazer o transporte de pets, serviço autorizado pela Prefeitura de Vitória , a partir do dia 25 de dezembro. Os motoristas, que terão o selo Pet Friendly em seus carros, foram treinados e habilitados para transportar os animais domésticos.

A Amapes tem 98 carros e circula em todas as grandes cidades da Grande Vitória desde outubro último, quando o app entrou em operação.

“Temos um serviço diferenciado, que é somente atender por agendamento, de um tempo mínimo de 40 minutos. Esta medida é para manter a qualidade do atendimento, bem como para não cancelarmos corridas”, explica Luiz Fernando Müller, presidente da Amapes, associação fundada em 2018.

Segundo Müller, todos os motoristas do aplicativo são uniformizados e os carros têm a verificação de 42 itens: “Isso garante uma boa qualidade dos veículos. O ar-condicionado também é parte fundamental do processo, pois todos os motoristas devem trafegar sempre com o carro climatizado”.

No quesito segurança, o presidente da Amapes afirma que todos os documentos dos motoristas parceiros são verificados presencialmente, evitando contas falsas. Os veículos também têm um selo identificador da associação.

“Fazemos uma checagem, para garantir que os nossos associados não tenham nenhum tipo de processo em curso que possa colocar nossos clientes em risco.”