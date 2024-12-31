Ranking da CBF: federação capixaba continua nas últimas posições

A FES só está à frente das federações dos antigos territórios e dos dois Estados mais novos do país (AC, 22º lugar); (Tocantins, 23º); (Roraima, 24º); (Rondônia, 25º); (Mato Grosso do Sul, 26º) e (Amapá, 27º).
O ranking é liderado pela Federação Paulista de Futebol, seguida pelas federações do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.
Curiosamente, a FES listou no Instagram aquilo que considera as principais “realizações” do futebol capixaba durante o ano de 2024: dois amistosos no ES das seleções femininas de Brasil e Colômbia
; um “grande público” na final do Capixabão; o lançamento da primeira competição de base de futebol feminino do ES; a realização de dois novos campeonatos masculinos de base (sub-11 e sub-13); a realização da primeira entrevista coletiva da seleção brasileira feminina no ES; e o primeiro curso completo de VAR no Estado.
E as conquistas ou, pelo menos, um desempenho minimamente decente em competições nacionais? Bem, aí tem que pedir ao Papai Noel...