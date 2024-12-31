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Leonel Ximenes

Ranking da CBF: federação capixaba continua nas últimas posições

Entidade que comanda o futebol do ES só está à frente das federações dos antigos territórios e dos dois Estados mais novos do país

Publicado em 31 de Dezembro de 2024 às 00:11

Públicado em 

31 dez 2024 às 00:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Seleção feminina
Seleção brasileira feminina e seleção colombiana no Kleber Andrade Crédito: Carlos Alberto Silva
A Federação de Futebol do Espírito Santo continua jogando parada. No ano passado, a FES ocupou o 21º lugar no ranking das federações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a mesma posição projetada agora, no final de 2024.
A FES só está à frente das federações dos antigos territórios e dos dois Estados mais novos do país (AC, 22º lugar); (Tocantins, 23º); (Roraima, 24º); (Rondônia, 25º); (Mato Grosso do Sul, 26º) e (Amapá, 27º).
O ranking é liderado pela Federação Paulista de Futebol, seguida pelas federações do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

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Curiosamente, a FES listou no Instagram aquilo que considera as principais “realizações” do futebol capixaba durante o ano de 2024: dois amistosos no ES das seleções femininas de Brasil e Colômbia; um “grande público” na final do Capixabão; o lançamento da primeira competição de base de futebol feminino do ES; a realização de dois novos campeonatos masculinos de base (sub-11 e sub-13); a realização da primeira entrevista coletiva da seleção brasileira feminina no ES; e o primeiro curso completo de VAR no Estado.
E as conquistas ou, pelo menos, um desempenho minimamente decente em competições nacionais? Bem, aí tem que pedir ao Papai Noel...

O RANKING DAS FEDERAÇÕES (pontos)

  • 1º São Paulo: 92.416 
  • 2º Rio de Janeiro: 57.607 
  • 3º Rio Grande do Sul: 41.508
  • 4º Minas Gerais: 40.481 
  • 5º Paraná: 32.209
  • 6º Ceará: 26.310 
  • 7º Goiás: 25.942 
  • 8º Santa Catarina: 24.393 
  • 9º Bahia: 22.387 
  • 10º Pernambuco: 12.978 
  • 11º Alagoas: 11.382 
  • 12º Mato Grosso: 10.728 
  • 13º Pará: 9.651 
  • 14º Rio Grande do Norte: 6.696 
  • 15º Maranhão: 6.641 
  • 16º Amazonas: 6.533 
  • 17º Paraíba: 5.638 
  • 18º Sergipe: 4.573
  • 19º Piauí: 4.071 
  • 20º Distrito Federal: 3.433 
  • 21º Espírito Santo: 2.512 
  • 22º Acre: 2.360 
  • 23º Tocantins: 2.224
  • 24º Roraima: 1.671 
  • 25º Rondônia: 1.511 
  • 26º Mato Grosso do Sul: 1.410
  • 27º Amapá: 1.285 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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