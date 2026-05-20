Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Após atitude suspeita

Perseguição termina com apreensão de 100 kg de maconha em São Mateus

Motorista de uma caminhonete acelerou ao notar a presença dos policiais na BR 381 e fugiu por uma estrada de chão. Na sequência, ele abandonou o veículo com a droga em um cafezal

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 15:03

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

20 mai 2026 às 15:03
A droga foi apreendida dentro da caminhonete abandonada em um cafezal em São Mateus Divulgação/PRF

Uma perseguição policial terminou na apreensão de 100 kg de maconha na zona rural de São Mateus, na região Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (20).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as equipes perceberam que um motorista que trafegava pela BR 381 demonstrou preocupação ao notar a presença das viaturas. Logo depois, os policiais identificaram uma caminhonete cujo condutor também apresentou atitude suspeita e tentou fugir acelerando o veículo.

A equipe iniciou a perseguição e, durante a fuga, o motorista saiu da rodovia, entrou em uma estrada de chão e seguiu até um cafezal, onde abandonou a caminhonete e fugiu pela plantação. No veículo, os policiais encontraram a droga. As buscas pelo suspeito continuam.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Mateus Região Norte do ES PRF tráfico de drogas maconha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Painel Educares 2026
Painel Educares debate IA e a importância do olhar humano no mercado de trabalho
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião do Comitê Gestor do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios
Redes sociais terão que retirar conteúdo íntimo vazado em até duas horas
Anne, Patrícia e Quézia, corredoras encaram estreia nos 42k e 21k da Maratona de Vitória
Corredoras encaram estreia nos 42k e 21k da Maratona de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados