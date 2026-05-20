Perseguição termina com apreensão de 100 kg de maconha em São Mateus

Uma perseguição policial terminou na apreensão de 100 kg de maconha na zona rural de São Mateus, na região Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (20).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as equipes perceberam que um motorista que trafegava pela BR 381 demonstrou preocupação ao notar a presença das viaturas. Logo depois, os policiais identificaram uma caminhonete cujo condutor também apresentou atitude suspeita e tentou fugir acelerando o veículo.
A equipe iniciou a perseguição e, durante a fuga, o motorista saiu da rodovia, entrou em uma estrada de chão e seguiu até um cafezal, onde abandonou a caminhonete e fugiu pela plantação. No veículo, os policiais encontraram a droga. As buscas pelo suspeito continuam.