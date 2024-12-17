Futebol capixaba está atrás de Tombos, Águia, Altos, Jacuipense, Retrô...

FLAMENGO LIDERA O RANKING MAIS UMA VEZ
Pelo quinto ano consecutivo, o Flamengo aparece na primeira posição do Ranking de Clubes da CBF. Campeão da Copa do Brasil e terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, o rubro-negro soma 16.996 pontos, com um ganho de 318 pontos.
A primeira mudança do ranking aparece na segunda colocação, com o São Paulo ultrapassando o rival Palmeiras, que ocupou a vice-liderança nos últimos quatro anos.
O tricolor paulista soma 14.832 pontos, com uma diferença de 296 para o alviverde. Fechando o trio de ferro paulista, o Corinthians aparece na quarta colocação da tabela, ganhando duas posições em relação à lista do ano passado.
Campeão brasileiro após 29 anos, o Botafogo subiu seis posições, indo do 14º para o 8º lugar, com 11.652 pontos, somando 1.940 a mais. O Vasco está em 15º lugar (9.356 pontos).
- Flamengo: 16.996 pontos
- São Paulo: 14.832 pontos (+1)
- Palmeiras: 14.536 pontos (-1)
- Corinthians: 13.802 pontos (+2)
- Atlético-MG: 13.713 pontos (=)
- Athletico- PR: 13.464 pontos (-2)
- Fluminense: 12.058 pontos (=)
- Botafogo: 11.652 pontos (+6)
- Fortaleza: 11.616 pontos (=)
- Grêmio: 11.531 pontos (-2)
- Bahia: 11.387 pontos (+2)
- Internacional: 10.367 (-1)
- América: 9.535 (-3)
- Red Bull Bragantino: 9.436 (+1)
- Vasco: 9.356 (+7)
- Santos: 9.264 pontos (-4)
- Atlético-GO: 9.192 pontos (-1)
- Juventude-RS: 8.864 pontos (+5)
- Cruzeiro: 8.227 pontos (-2)
- Cuiabá: 8.160 pontos (-1)
- Goiás: 7.604 pontos(-1)
- Ceará: 7.188 pontos (-4)
- Vitória: 6.578 pontos (+5)
- Coritiba: 6.496 pontos (-3)
- Sport: 6.168 pontos (-1)
- Criciúma: 5.893 pontos (+4)
- CRB: 5.732 pontos (-1)
- Avaí: 4.861 pontos (-3)
- Vila Nova: 4.533 pontos (=)
- Chapecoense: 4.492 pontos (-3)