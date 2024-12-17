Futebol capixaba está atrás de Tombos, Águia, Altos, Jacuipense, Retrô...

Pelo quinto ano consecutivo, o Flamengo aparece na primeira posição do Ranking de Clubes da CBF. Campeão da Copa do Brasil e terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, o rubro-negro soma 16.996 pontos, com um ganho de 318 pontos.

A primeira mudança do ranking aparece na segunda colocação, com o São Paulo ultrapassando o rival Palmeiras, que ocupou a vice-liderança nos últimos quatro anos.



O tricolor paulista soma 14.832 pontos, com uma diferença de 296 para o alviverde. Fechando o trio de ferro paulista, o Corinthians aparece na quarta colocação da tabela, ganhando duas posições em relação à lista do ano passado.



Campeão brasileiro após 29 anos, o Botafogo subiu seis posições, indo do 14º para o 8º lugar, com 11.652 pontos, somando 1.940 a mais. O Vasco está em 15º lugar (9.356 pontos).

