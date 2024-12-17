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Leonel Ximenes

Futebol capixaba está atrás de Tombos, Águia, Altos, Jacuipense, Retrô...

Dos 238 times do Ranking Nacional de Clubes 2025 da CBF,  somente cinco são do Espírito Santo

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 00:11

Públicado em 

17 dez 2024 às 00:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vitória e Desportiva fizeram clássico sem grandes emoções
Vitória e Desportiva jogam no Salvador Costa: o clube grená nem sequer consta do ranking da CBF Crédito: Henrique Montovanelli/FES
Tombense (40º); Ypiranga (48º); São José (57º); Altos (62º); Retrô (73º); Athletic (66º); Águia de Marabá (70º); Jacuipense (75º): estes clubes são relativamente pouco conhecidos e têm pouca tradição no futebol brasileiro, mas todos - sem exceção - estão à frente do futebol capixaba no Ranking Nacional de Clubes 2025 da CBF, divulgado anualmente no fim da temporada.
O mais bem colocado da lista de 2025 é o Real Noroeste (1.068 pontos), de Águia Branca, que figura na 78ª posição - se servir de consolo, o time do interior do Espírito Santo, o “melhor” entre os capixabas no ano passado, subiu seis posições (estava em 84º) em relação ao ranking anterior.

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Dos 238 clubes listados pela CBF, o futebol capixaba só tem cinco no total. O próximo time do ES na relação da Confederação Brasileira de Futebol é o Nova Venécia (455 pontos), que está em 128º lugar.
Os três próximos clubes capixabas da lista são da Grande Vitória: Vitória (136º lugar/380 pontos); Serra (153º/255 pontos) e Rio Branco (202 pontos), atual campeão estadual, que figura na 186ª posição. O último do Espírito Santo da lista é o Rio Branco de Venda Nova (202º/152 pontos).
A tradicional Desportiva Ferroviária, clube que conquistou 18 títulos do Capixabão, nem sequer aparece entre os 238 clubes do ranking do futebol brasileiro.
O vexame do futebol capixaba continua, que há anos não consegue sair da Série D (quarta divisão) do Campeonato Brasileiro.

FLAMENGO LIDERA O RANKING MAIS UMA VEZ

Pelo quinto ano consecutivo, o Flamengo aparece na primeira posição do Ranking de Clubes da CBF. Campeão da Copa do Brasil e terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, o rubro-negro soma 16.996 pontos, com um ganho de 318 pontos.

A primeira mudança do ranking aparece na segunda colocação, com o São Paulo ultrapassando o rival Palmeiras, que ocupou a vice-liderança nos últimos quatro anos.

O tricolor paulista soma 14.832 pontos, com uma diferença de 296 para o alviverde. Fechando o trio de ferro paulista, o Corinthians aparece na quarta colocação da tabela, ganhando duas posições em relação à lista do ano passado.

Campeão brasileiro após 29 anos, o Botafogo subiu seis posições, indo do 14º para o 8º lugar, com 11.652 pontos, somando 1.940 a mais. O Vasco está em 15º lugar (9.356 pontos).

O Flamengo é o campeão da Copa do Brasil 2024, diante do Atlético-MG, em Minas Gerais
Líder do Ranking da CBF pelo quinto ano consecutivo, o Flamengo conquistou a Copa do Brasil 2024 Crédito: Photo Premium/Folhapress
  1. Flamengo: 16.996 pontos
  2. São Paulo: 14.832 pontos (+1)
  3. Palmeiras: 14.536 pontos (-1)
  4. Corinthians: 13.802 pontos (+2)
  5. Atlético-MG: 13.713 pontos (=)
  6. Athletico- PR: 13.464 pontos (-2)
  7. Fluminense: 12.058 pontos (=)
  8. Botafogo: 11.652 pontos (+6)
  9. Fortaleza: 11.616 pontos (=)
  10. Grêmio: 11.531 pontos (-2)
  11. Bahia: 11.387 pontos (+2)
  12. Internacional: 10.367 (-1)
  13. América: 9.535 (-3)
  14. Red Bull Bragantino: 9.436 (+1)
  15. Vasco: 9.356 (+7)
  16. Santos: 9.264 pontos (-4)
  17. Atlético-GO: 9.192 pontos (-1)
  18. Juventude-RS: 8.864 pontos (+5)
  19. Cruzeiro: 8.227 pontos (-2)
  20. Cuiabá: 8.160 pontos (-1)
  21. Goiás: 7.604 pontos(-1)
  22. Ceará: 7.188 pontos (-4)
  23. Vitória: 6.578 pontos (+5)
  24. Coritiba: 6.496 pontos (-3)
  25. Sport: 6.168 pontos (-1)
  26. Criciúma: 5.893 pontos (+4)
  27. CRB: 5.732 pontos (-1)
  28. Avaí: 4.861 pontos (-3)
  29. Vila Nova: 4.533 pontos (=)
  30. Chapecoense: 4.492 pontos (-3)

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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