Home
>
Cotidiano
>
Morador do RJ desaparecido reencontra família em Itapemirim

Morador do RJ desaparecido reencontra família em Itapemirim

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Bruno estava caminhando pela BR 101 Sul. Ele recebeu curativos, alimento e reencontrou a esposa na quarta-feira (13)

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11:09

Morador de Duque de Caxias foi levado até a base da PRF e recebeu cuidados médicos na manhã de quarta-feira (13)

Um morador de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que estava desperecido há duas semanas, foi localizado andando pela BR 101, no Sul do Espírito Santo, na manhã da última quarta-feira (13). O resgate do homem, identificado segundo a Polícia Rodoviária Federal como Bruno, recebeu curativos e reencontrou a esposa.

Recomendado para você

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Bruno estava caminhando pela BR 101 Sul. Ele recebeu curativos, alimento e reencontrou a esposa na quarta-feira (13)

Morador do RJ desaparecido reencontra família em Itapemirim

No programa desta sexta (15), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: saiba como evitar fraudes digitais e aprenda a eliminar odores da geladeira!

" Sua trajetória acadêmica e sua contribuição para o Brasil são motivo de orgulho para nossa cidade", disse o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

Morre Michel Misse, sociólogo e professor da UFRJ nascido no Sul do ES

De acordo com a PRF, os agentes receberam a informação de que o andarilho era um homem desaparecido e trafegando pela BR 101, na altura do km 443. O homem estava com fome, sede e com os pés feridos, pois caminhava descalço há muito tempo.

Após receber alimentação e atendimento médico prestado pela concessionária Ecovias 101, que tratou dos ferimentos, a PRF entrou em contato com a esposa do desaparecido. Ela e outros familiares se deslocaram de Duque de Caxias e chegaram às 21h na unidade da PRF em Itapemirim. O reencontro, segundo a PRF, foi marcado por emoção, alívio e gratidão.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Região sul do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais