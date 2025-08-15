Após 2 semanas

Morador do RJ desaparecido reencontra família em Itapemirim

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Bruno estava caminhando pela BR 101 Sul. Ele recebeu curativos, alimento e reencontrou a esposa na quarta-feira (13)

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11:09

Um morador de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que estava desperecido há duas semanas, foi localizado andando pela BR 101, no Sul do Espírito Santo, na manhã da última quarta-feira (13). O resgate do homem, identificado segundo a Polícia Rodoviária Federal como Bruno, recebeu curativos e reencontrou a esposa.

De acordo com a PRF, os agentes receberam a informação de que o andarilho era um homem desaparecido e trafegando pela BR 101, na altura do km 443. O homem estava com fome, sede e com os pés feridos, pois caminhava descalço há muito tempo.

Após receber alimentação e atendimento médico prestado pela concessionária Ecovias 101, que tratou dos ferimentos, a PRF entrou em contato com a esposa do desaparecido. Ela e outros familiares se deslocaram de Duque de Caxias e chegaram às 21h na unidade da PRF em Itapemirim. O reencontro, segundo a PRF, foi marcado por emoção, alívio e gratidão.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta