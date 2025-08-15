Arquidiocese de Vitória ganha 7 novos padres. Saiba onde atuarão

Fiel participa demissa na Catedral Metropolitana de Vitória, local de ordenação de sacerdotes. Crédito: Ricardo Medeiros

A Arquidiocese de Vitória vai ter mais sete sacerdotes para reforçar a sua ação pastoral. A ordenação dos atuais diáconos transitórios será feita em duas etapas pelo arcebispo dom Ângelo Mezzari: três no dia 30 de agosto e quatro no dia 4 de outubro.



No final de agosto se tornarão padres os diáconos Arthur Cristo, Jacob Mariano e Rodrigo Almeida; e no começo de outubro é a vez de Antônio Vitor, Marwin Amaral, João Luís e Pedro Nunes.

Eles permanecerão nas mesmas comunidades onde atuam como diácono, mas após a ordenação presbiteral eles exercerão a função de como padres colaboradores, continuando a contribuir pastoralmente até que recebam uma nova nomeação por parte da Arquidiocese de Vitória. O padre colaborador atua como um auxiliar do pároco, ajudando nas atividades pastorais e sacramentais.

Futuramente, quando designados pelo arcebispo, eles exercerão a titularidade de uma paróquia (pároco) ou vão atuar como vigário paroquial.

OS TRÊS GRAUS DO SACRAMENTO DA ORDEM

Na Igreja Católica existem três graus do sacramento da ordem. O primeiro é o dos diáconos, que podem ser transitórios (como é o caso dos sete futuros padres da Arquidiocese de Vitória) e permanentes (homens casados). O grau é exclusivo de homens que são consagrados para o serviço da Igreja.

O segundo grau é formado pelos presbíteros, que são os colaboradores mais próximos dos bispos. São consagrados para exercer o ministério pastoral de modo particular na administração dos sacramentos, na pregação da Palavra e na administração das paróquias.

E o terceiro são bispos, sucessores do ministério dos apóstolos, a quem, segundo a doutrina católica, Jesus Cristo enviou pelo mundo para anunciar o Evangelho. Os bispos são os chefes das igrejas locais, ou seja, das dioceses em todo o mundo

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais