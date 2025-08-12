Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Igrejas do ES recebem relíquias e réplica do corpo do santo dos pobres

Veja a programação: até uma costela do religioso francês que nasceu no século 16 estará em exposição pública

Vitória
Publicado em 12/08/2025 às 13h03
Réplica, em cera, do corpo de São Vicente de Paulo
Réplica, em cera, do corpo de São Vicente de Paulo. Crédito: Divulgação

Depois da Diocese de São Mateus, a Arquidiocese de Vitória recebe, de 25 a 31 de agosto, as relíquias de São Vicente de Paulo e uma réplica do seu corpo. A peregrinação integra as festividades dos 400 anos de fundação da Congregação da Missão de São Vicente de Paulo.

A peregrinação das relíquias do santo católico, com momentos oracionais de fé e devoção, vai começar na Catedral de Vitória, com missa presidida por dom Andherson Franklin, bispo auxiliar, passando por algumas paróquias, inclusive no Convento da Penha, com missa a ser celebrada pelo arcebispo de Vitória, dom Ângelo Mezzari.

As relíquias de São Vicente de Paulo incluem uma costela do santo (relíquia de primeiro grau); um fragmento de uma túnica litúrgica usada pelo santo (relíquia de segundo grau); e uma carta escrita pelo santo a Santa Luísa de Marillac, em maio de 1630. Além destes itens, haverá exposição de uma réplica em cera do corpo do santo.

A réplica do corpo de São Vicente, que acompanha as relíquias, veio de Roma, na Itália. Ela tem o propósito de divulgar a espiritualidade vicentina e levar os fiéis a despertar o desejo de conhecer a vida de São Vicente de Paulo, o padroeiro das Associações de Caridade, instituições da Igreja Católica que assistem os mais pobres e necessitados.

A HISTÓRIA DE SÃO VICENTE

São Vicente de Paulo nasceu em 1581, em Gasconha, região da França, no seio de uma família de camponeses, e morreu em Paris, em 27 de setembro de 1660, aos 79 anos de idade.

A beatificação de São Vicente de Paulo ocorreu no dia 21 de agosto de 1729 pelo papa Bento XIII. A celebração de canonização foi realizada em 16 de junho de 1737, pelo papa Clemente XII, no Vaticano. Em 1885, o papa Leão XIII o proclamou padroeiro de todas as associações católicas de caridade.

A PROGRAMAÇÃO NA ARQUIDIOCESE DE VITÓRIA

25 de agosto (Catedral Metropolitana de Vitória

  • 18h - Missa
  • 10h às 20h - Exposição das relíquias

25/26 de agosto  (Seminário N. S. da Penha)

  • 20h30 às 8h - Exposição das relíquias

26 de agosto (Hospital São Vicente/Paróquia São Sebastião de Afonso Cláudio)

  • 11h às 21h - Exposição das relíquias
  • 19h30 (26/8) e 7h30 (27/8) - Missas

27 de agosto (CEB São José de Maruípe)

  • 11h às 16h - Exposição das relíquias

27 de agosto (CEB São José de Maruípe)

  • 17h às 22h30 - Exposição das relíquias
  • 19h30 - Missa

28 de agosto Paróquia São Francisco de Assis (Cariacica)

  • 8h às 16h - Exposição das relíquias
  • 14h - Missa

28 de agosto ( Paróquia N. S. das Graças  em Itaparica, Vila Velha)

  • 17h às 21h - Exposição das relíquias
  • 19h30 - Missa

29 de agosto (Irmãs Filhas da Caridade (Prainha, Vila Velha)

  • 7h15 às 11h - Exposição das relíquias
  • 8h - Missa no Colégio São José

29 de agosto (Santuário de Vila Velha)

  • 11h15 às 13h30 - Exposição das relíquias
  • 12h - Missa

29 de agosto (CEB São Vicente de Paulo em Aribiri)

  • 14h30 às 17h30 - Exposição das relíquias
  • 16h - Missa

29 de agosto (CEB São Vicente de Paulo em Cocal, Vila Velha)

  • 18h30 às 21h - Exposição das relíquias
  • 19h30 - Missa

30 de agosto (Igreja do Rosário na Prainha, Vila Velha)

  • 8h15 às 13h - Exposição das relíquias

30 de agosto (Convento da Penha)

  • 16h - Missa solene com o arcebispo
  • 14h às 17h - Exposição das relíquias

31 de agosto (Paróquia N. S. de Lourdes  em Santa Mônica, Guarapari)

  • 7h15h às 16h30 - Exposição das relíquias
  • 8h - Missa

31 de agosto (Paróquia N. S. da Conceição em Guarapari)

  • 17h às 21h - Exposição das relíquias
  • 19h - Missa

