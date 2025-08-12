Igrejas do ES recebem relíquias e réplica do corpo do santo dos pobres

Réplica, em cera, do corpo de São Vicente de Paulo. Crédito: Divulgação

Depois da Diocese de São Mateus, a Arquidiocese de Vitória recebe, de 25 a 31 de agosto, as relíquias de São Vicente de Paulo e uma réplica do seu corpo. A peregrinação integra as festividades dos 400 anos de fundação da Congregação da Missão de São Vicente de Paulo.



A peregrinação das relíquias do santo católico, com momentos oracionais de fé e devoção, vai começar na Catedral de Vitória, com missa presidida por dom Andherson Franklin, bispo auxiliar, passando por algumas paróquias, inclusive no Convento da Penha, com missa a ser celebrada pelo arcebispo de Vitória, dom Ângelo Mezzari.

As relíquias de São Vicente de Paulo incluem uma costela do santo (relíquia de primeiro grau); um fragmento de uma túnica litúrgica usada pelo santo (relíquia de segundo grau); e uma carta escrita pelo santo a Santa Luísa de Marillac, em maio de 1630. Além destes itens, haverá exposição de uma réplica em cera do corpo do santo.

A réplica do corpo de São Vicente, que acompanha as relíquias, veio de Roma, na Itália. Ela tem o propósito de divulgar a espiritualidade vicentina e levar os fiéis a despertar o desejo de conhecer a vida de São Vicente de Paulo, o padroeiro das Associações de Caridade, instituições da Igreja Católica que assistem os mais pobres e necessitados.

A HISTÓRIA DE SÃO VICENTE

São Vicente de Paulo nasceu em 1581, em Gasconha, região da França, no seio de uma família de camponeses, e morreu em Paris, em 27 de setembro de 1660, aos 79 anos de idade.

A beatificação de São Vicente de Paulo ocorreu no dia 21 de agosto de 1729 pelo papa Bento XIII. A celebração de canonização foi realizada em 16 de junho de 1737, pelo papa Clemente XII, no Vaticano. Em 1885, o papa Leão XIII o proclamou padroeiro de todas as associações católicas de caridade.

A PROGRAMAÇÃO NA ARQUIDIOCESE DE VITÓRIA

25 de agosto (Catedral Metropolitana de Vitória

18h - Missa



10h às 20h - Exposição das relíquias



25/26 de agosto (Seminário N. S. da Penha)

20h30 às 8h - Exposição das relíquias



26 de agosto (Hospital São Vicente/Paróquia São Sebastião de Afonso Cláudio)

11h às 21h - Exposição das relíquias



19h30 (26/8) e 7h30 (27/8) - Missas



27 de agosto (CEB São José de Maruípe)

11h às 16h - Exposição das relíquias



27 de agosto (CEB São José de Maruípe)

17h às 22h30 - Exposição das relíquias



19h30 - Missa

28 de agosto Paróquia São Francisco de Assis (Cariacica)

8h às 16h - Exposição das relíquias



14h - Missa



28 de agosto ( Paróquia N. S. das Graças em Itaparica, Vila Velha)

17h às 21h - Exposição das relíquias



19h30 - Missa



29 de agosto (Irmãs Filhas da Caridade (Prainha, Vila Velha)

7h15 às 11h - Exposição das relíquias



8h - Missa no Colégio São José



29 de agosto (Santuário de Vila Velha)

11h15 às 13h30 - Exposição das relíquias



12h - Missa



29 de agosto (CEB São Vicente de Paulo em Aribiri)

14h30 às 17h30 - Exposição das relíquias



16h - Missa



29 de agosto (CEB São Vicente de Paulo em Cocal, Vila Velha)

18h30 às 21h - Exposição das relíquias



19h30 - Missa



30 de agosto (Igreja do Rosário na Prainha, Vila Velha)

8h15 às 13h - Exposição das relíquias



30 de agosto (Convento da Penha)

16h - Missa solene com o arcebispo



14h às 17h - Exposição das relíquias



31 de agosto (Paróquia N. S. de Lourdes em Santa Mônica, Guarapari)

7h15h às 16h30 - Exposição das relíquias



8h - Missa

31 de agosto (Paróquia N. S. da Conceição em Guarapari)

17h às 21h - Exposição das relíquias



19h - Missa



