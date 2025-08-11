Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Cão que acompanha procissões desaparece e mobiliza 2 cidades do ES

Animal pertence à comunidade do Santuário de Aracuí, frequentado até pelo cantor Roberto Carlos

Vitória
Publicado em 11/08/2025 às 19h33
Uma recompensa de R$ 1 mil foi oferecida para quem encontrar Grandão e devolvê-lo à comunidade
Uma recompensa de R$ 1 mil foi oferecida para quem encontrar Grandão e devolvê-lo à comunidade. Crédito: Diocese de Cachoeiro

Moradores de Castelo e Cachoeiro de Itapemirim estão mobilizados para encontrar o “Grandão”, um cão simpático, dócil e muito querido pelos moradores e fiéis católicos do Sul do Espírito Santo.

O cachorro está desaparecido desde o dia 28 de julho. Até uma recompensa, no valor de R$ 1 mil, está sendo oferecida para quem achar o animal e devolvê-lo à comunidade católica do Santuário de Aracuí, em Castelo, frequentado até pelo cantor Roberto Carlos.

Grandão, entre outras “virtudes”, adora acompanhar procissões, cavalgadas, carros de som e eventos católicos, além de ser muito tranquilo e não atacar ninguém.

“Se chamar por ‘Grandão’, ele começa a rir pra você. Mas se não for contido, logo segue andando atrás de alguma coisa e some de novo. Por isso precisamos que, se alguém encontrá-lo, segure até chegarmos”, explicou Mauro Romanelo, presidente da ONG Patas Carentes e uma das lideranças da comunidade católica local.

Veja também

Santuário no ES visitado pelo Rei Roberto Carlos faz 30 anos

Segundo Romanelo, o desaparecimento aconteceu durante a tradicional Caminhada de Nossa Senhora do Amparo, que saiu no dia 27 de julho da comunidade de Limoeiro, em Castelo, com destino ao município de Itapemirim. No trajeto, o grupo passou por Cachoeiro de Itapemirim, onde o cão acabou desaparecendo no dia 28 de julho

“Ele seguiu a caminhada desde Castelo, passou por Itaoca Pedra e chegou a Cachoeiro. Foi visto próximo à Igreja Matriz Velha, no bairro Independência, depois na Padaria Top e na Americanas Express. Desde então, não conseguimos mais encontrá-lo”, lamentou Romanelo.

A orientação é tentar segurá-lo ou oferecer comida até que o presidente da ONG Patas Carentes ou alguém da equipe chegue ao local. Quem tiver informações pode entrar em contato pelos telefones (28) 99949-9202 ou (28) 99946-2228.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Morre, aos 92, dirigente que comandou com seriedade o futebol capixaba
Grupo católico ultraconservador brasileiro ataca padre capixaba
Saiba quanto Colatina vai pagar pelo show do padre Fábio de Melo
Câmara no ES aprova moção de apoio a Bolsonaro. Com um voto contra
Show de Wesley Safadão vai custar quase R$ 1 milhão a cidade do ES

A Gazeta integra o

Saiba mais
Cachoeiro de Itapemirim Castelo Itapemirim Roberto Carlos Igreja Católica Mundo Animal cachorro

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.

A Gazeta deseja enviar alertas sobre as principais notícias do Espirito Santo.