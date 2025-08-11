Cão que acompanha procissões desaparece e mobiliza 2 cidades do ES

Uma recompensa de R$ 1 mil foi oferecida para quem encontrar Grandão e devolvê-lo à comunidade. Crédito: Diocese de Cachoeiro

Moradores de Castelo e Cachoeiro de Itapemirim estão mobilizados para encontrar o “Grandão”, um cão simpático, dócil e muito querido pelos moradores e fiéis católicos do Sul do Espírito Santo.



O cachorro está desaparecido desde o dia 28 de julho. Até uma recompensa, no valor de R$ 1 mil, está sendo oferecida para quem achar o animal e devolvê-lo à comunidade católica do Santuário de Aracuí, em Castelo, frequentado até pelo cantor Roberto Carlos.

Grandão, entre outras “virtudes”, adora acompanhar procissões, cavalgadas, carros de som e eventos católicos, além de ser muito tranquilo e não atacar ninguém.

“Se chamar por ‘Grandão’, ele começa a rir pra você. Mas se não for contido, logo segue andando atrás de alguma coisa e some de novo. Por isso precisamos que, se alguém encontrá-lo, segure até chegarmos”, explicou Mauro Romanelo, presidente da ONG Patas Carentes e uma das lideranças da comunidade católica local.

Segundo Romanelo, o desaparecimento aconteceu durante a tradicional Caminhada de Nossa Senhora do Amparo, que saiu no dia 27 de julho da comunidade de Limoeiro, em Castelo, com destino ao município de Itapemirim. No trajeto, o grupo passou por Cachoeiro de Itapemirim, onde o cão acabou desaparecendo no dia 28 de julho

“Ele seguiu a caminhada desde Castelo, passou por Itaoca Pedra e chegou a Cachoeiro. Foi visto próximo à Igreja Matriz Velha, no bairro Independência, depois na Padaria Top e na Americanas Express. Desde então, não conseguimos mais encontrá-lo”, lamentou Romanelo.

A orientação é tentar segurá-lo ou oferecer comida até que o presidente da ONG Patas Carentes ou alguém da equipe chegue ao local. Quem tiver informações pode entrar em contato pelos telefones (28) 99949-9202 ou (28) 99946-2228.

