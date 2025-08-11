Morre, aos 92, dirigente que comandou com seriedade o futebol capixaba

Thiers Pedro Bonacossa foi um conceituado dentista, profissão que o fez largar o futebol. Crédito: Divulgação

Foi sepultado no começo da tarde deste domingo (10), no Cemitério Jardim da Paz, na Serra, em pleno Dia dos Pais, Thiers Pedro Bonacossa, de 92 anos, dirigente que comandou o futebol capixaba nos anos 1970. Doente havia há algum tempo, Bonacossa morreu às 5h30 de domingo.



Nascido em 3 de dezembro de 1932 em Alfredo Chaves, Pedro Bonacossa era um conceituado dentista. Chegou a atuar como goleiro do Santo Antônio e, no período de 1978 a 1979, presidiu a então Federação Desportiva Espírito-Santense (FDE), hoje Federação de Futebol do Espírito Santo (FES).

Bonacossa foi o 19° presidente em 60 anos da Federação de Futebol, em tempos de absoluto voluntariado, muito longe da profissionalização dos tempos atuais.

Bonacossa no tempo em que comandava o futebol capixaba, nos anos 1970. Crédito: Divulgação

Depois dele, passaram apenas quatro dirigentes pelo cargo: Ebes Lima Guimarães (1980-87), William Abreu (1988-1993), Marcus Vicente (1994-2015) e Gustavo Vieira, que está completando 10 anos na função.

O jornalista Álvaro José Silva, que foi editor de Esportes de A Gazeta, afirma que Bonacossa deixou um legado para o futebol capixaba: “Era um dirigente sério, honesto e comandou a federação em uma época de prosperidade do futebol capixaba. Ficou pouco tempo e não quis continuar na federação porque achava que o futebol atrapalhava sua profissão de dentista. Deixou uma marca indelével de seriedade”, elogia.

NOTA DE PESAR DA FEDERAÇÃO

Além de divulgar uma nota de pesar em memória do seu ex-presidente, a FES decretou luto oficial e determinou que seja observado, nos jogos organizados pela federação de futebol, um minuto de silêncio, durante uma semana, em homenagem a Bonacossa.

A nota de pesar da Federação de Futebol (FES). Crédito: Divulgação

“Enlutados e certos de que foi cumprida com muita honra a sua passagem, prestamos as nossas sinceras condolências à família e aos amigos pela perda deste homem tão querido, respeitado e admirado”, disse a nota de pesar da FES.

Pedro Bonacossa deixa viúva, três filhos, cinco netas, uma bisneta e um exemplo de seriedade e dedicação na condução dos destinos do futebol capixaba no final dos anos 1990.

