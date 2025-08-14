Veja o que muda

'Trânsito indiano': semáforos começam a funcionar em cruzamento perigoso de Vitória

Mudanças começaram a valer nesta quinta-feira (14) e contemplam, ainda, a instalação de faixas de pedestres e de um binário

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 13:58

Os semáforos instalados em julho em um dos cruzamentos mais movimentados de Vitória, em Caratoíra, começaram a funcionar na manhã desta quinta-feira (14). A intervenção semafórica faz parte de um conjunto de mudanças solicitado pelos moradores à prefeitura para melhorar a segurança viária na região. Devido à ausência de sinalização e aos perigos para motoristas e pedestres, trânsito no local foi apelidado de "indiano" pela própria comunidade.

Durante todo o dia, técnicos da Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana farão o monitoramento no cruzamento. Além dos semáforos, o trecho ganhou faixas de pedestres e o fluxo de veículos começou a operar em forma de binário.

O que muda no trânsito

Semáforos : um conjunto semafórico foi instalado no cruzamento das ruas Ernesto Bassini, José Bittencourt, Professor Heráclito Pereira e Avenida Presidente Arthur Bernardes.

: um conjunto semafórico foi instalado no cruzamento das ruas Ernesto Bassini, José Bittencourt, Professor Heráclito Pereira e Avenida Presidente Arthur Bernardes. Semáforo de alerta : Na José Bittencourt, foi instalado um semáforo de alerta a 40 minutos antes do cruzamento. A ideia é auxiliar os motoristas a perceber a presença do semáforo, principalmente por causa das subidas e descidas das ruas.

: Na José Bittencourt, foi instalado um semáforo de alerta a 40 minutos antes do cruzamento. A ideia é auxiliar os motoristas a perceber a presença do semáforo, principalmente por causa das subidas e descidas das ruas. Mudança de sentido das ruas : foi implantada mão única no sentido de binário entre a Ernesto Bassini e a Professor Heráclito Pereira.

: foi implantada mão única no sentido de binário entre a Ernesto Bassini e a Professor Heráclito Pereira. Nova rotatória: instalada na outra ponta da Ernesto Bassini, no cruzamento com a Agostinho de Oliveira, com o objetivo de melhorar a circulação do local.

Semáforos começam a funcionar em cruzamento perigoso de Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória

