'Trânsito indiano': semáforos começam a funcionar em cruzamento perigoso de Vitória

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 13:58
Os semáforos instalados em julho em um dos cruzamentos mais movimentados de Vitória, em Caratoíra, começaram a funcionar na manhã desta quinta-feira (14). A intervenção semafórica faz parte de um conjunto de mudanças solicitado pelos moradores à prefeitura para melhorar a segurança viária na região. Devido à ausência de sinalização e aos perigos para motoristas e pedestres, trânsito no local foi apelidado de "indiano" pela própria comunidade.
Durante todo o dia, técnicos da Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana farão o monitoramento no cruzamento. Além dos semáforos, o trecho ganhou faixas de pedestres e o fluxo de veículos começou a operar em forma de binário.
