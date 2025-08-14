Home
>
Cotidiano
>
'Trânsito indiano': semáforos começam a funcionar em cruzamento perigoso de Vitória

'Trânsito indiano': semáforos começam a funcionar em cruzamento perigoso de Vitória

Mudanças começaram a valer nesta quinta-feira (14) e contemplam, ainda, a instalação de faixas de pedestres e de um binário

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 13:58

Cruzamento em Caratoíra, Vitória, já registrou diversos acidentes e até hoje não tem qualquer tipo de sinalização

Os semáforos instalados em julho em um dos cruzamentos mais movimentados de Vitória, em Caratoíra, começaram a funcionar na manhã desta quinta-feira (14). A intervenção semafórica faz parte de um conjunto de mudanças solicitado pelos moradores à prefeitura para melhorar a segurança viária na região. Devido à ausência de sinalização e aos perigos para motoristas e pedestres,  trânsito no local foi apelidado de "indiano" pela própria comunidade. 

Recomendado para você

Mudanças começaram a valer nesta quinta-feira (14) e contemplam, ainda, a instalação de faixas de pedestres e de um binário

'Trânsito indiano': semáforos começam a funcionar em cruzamento perigoso de Vitória

A tecnologia identifica o momento exato da descarga e antecipa a previsão de risco, permitindo, por exemplo, suspender preventivamente eventos

Vitória terá sensor de raios em tempo real com 40 km de alcance

Na sexta (15) e no sábado (16), acontece o 7° Festival Movimento Cidade, e no domingo (17), ocorre o +MC, além da Corrida da Cooperação, que passará pela Terceira Ponte

Com shows e corrida, Aquaviário têm horários especiais neste fim de semana

Durante todo o dia, técnicos da Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana farão o monitoramento no cruzamento. Além dos semáforos, o trecho ganhou faixas de pedestres e o fluxo de veículos começou a operar em forma de binário. 

O que muda no trânsito

  • Semáforos: um conjunto semafórico foi instalado no cruzamento das ruas Ernesto Bassini, José Bittencourt, Professor Heráclito Pereira e Avenida Presidente Arthur Bernardes.
  • Semáforo de alerta: Na José Bittencourt, foi instalado um semáforo de alerta a 40 minutos antes do cruzamento. A ideia é auxiliar os motoristas a perceber a presença do semáforo, principalmente por causa das subidas e descidas das ruas.
  • Mudança de sentido das ruas: foi implantada mão única no sentido de binário entre a Ernesto Bassini e a Professor Heráclito Pereira. 
  • Nova rotatória: instalada na outra ponta da Ernesto Bassini, no cruzamento com a Agostinho de Oliveira, com o objetivo de melhorar a circulação do local.
Semáforos começam a funcionar em cruzamento perigoso de Vitória
Semáforos começam a funcionar em cruzamento perigoso de Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória

Leia mais

Imagem - Empresário morto no ES: carro de luxo e joias são encontrados na casa de suposto mandante

Empresário morto no ES: carro de luxo e joias são encontrados na casa de suposto mandante

Imagem - Como insulfilm levou polícia ao suposto mandante da morte de empresário no ES

Como insulfilm levou polícia ao suposto mandante da morte de empresário no ES

Imagem - Empresário morto no ES: bens são bloqueados e 2ª fase da investigação começa

Empresário morto no ES: bens são bloqueados e 2ª fase da investigação começa

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Mobilidade Urbana trânsito

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais