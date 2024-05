Trânsito à la Índia: um dos cruzamentos mais perigosos de Vitória vai mudar

Local não é sinalizado e já registrou diversos acidentes, levando os moradores a pedir uma audiência com a prefeitura, que prometeu atender às solicitações e realizar obras para deixar o trecho mais seguro

Cerca de 14 mil km separam o Brasil da Índia, mas algumas curiosidades da cultura indiana se fazem presente na memória dos brasileiros, uma delas é o trânsito, retratado quase sempre como confuso e caótico. E são essas mesmas características usadas para definir uma realidade bem mais próxima da nossa: a dos moradores de Caratoíra, em Vitória . Em abril, a comunidade fez uma reunião com a prefeitura da Capital para tentar melhorar a situação. O Executivo municipal prometeu fazer um projeto para deixar o trecho mais seguro. Veja no vídeo abaixo .

No bairro localizado na Grande Santo Antônio, o trânsito em um cruzamento da localidade foi apelidado de "indiano". É que no local não tem semáforo, rotatória, nem faixa de pedestre. Toda essa falta de sinalização resulta em acidentes – que viraram rotina na vida da comunidade .

A reportagem de A Gazeta esteve no local e pode ver como motoristas e pedestres lutam para sair ilesos do cruzamento. As ladeiras são tão íngremes que os veículos parecem ser "engolidos". O trânsito é intenso e, além de carros de passeio, tem uma movimentação intensa de ônibus do Sistema Transcol e de carretas, fazendo com que os motoristas tenham que manter bastante o pé no freio.