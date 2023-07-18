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Em Santo Antônio

Dois acidentes são registrados em menos de uma hora em rua de Vitória

O primeiro caso envolveu um trator desgovernado que atingiu um poste; já o segundo foi um atropelamento de funcionário de uma empresa de telecomunicações, que acabou ferido

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 16:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2023 às 16:28
Os dois acidentes aconteceram na rua Ernesto Bassini, em Santa Tereza
Os dois acidentes aconteceram na rua Ernesto Bassini, em Santa Tereza Crédito: João Brito
Em um intervalo de aproximadamente uma hora, dois acidentes foram registrados na rua Ernesto Bassini, em Santo Antônio, Vitória, na tarde desta terça-feira (18). O repórter João Brito, da TV Gazeta, esteve no local e constatou que as vítimas de ambos os casos tiveram apenas ferimentos leves. Segundo ele, até às 16h, a região permanecia completamente interditada.
Ainda de acordo com a reportagem, por volta das 13h, um trator que passava no local perdeu o freio e desceu desgovernado pela ladeira. Testemunhas contaram que, para não atingir as casas do entorno, o motorista precisou jogar o veículo em direção ao poste. O condutor teve apenas escoriações no rosto. A Guarda Municipal de Vitória interditou a via, devido aos fios ainda energizados que ficaram expostos. 
Trator perde o freio e desce desgovernado no bairro Santa Tereza, em Vitória
Trator perdeu o freio e desceu desgovernado pela ladeira, derrubando um poste Crédito: João Brito

Segundo acidente

Já às 14h, o motorista de uma caminhonete não percebeu o bloqueio e derrubou um funcionário de uma empresa de telecomunicações de cima de uma escada. A vítima, conforme apurado no local, arrumava os fios danificados pelo primeiro acidente. Quando sentiu o impacto, o homem se jogou na calçada e torceu o tornozelo. Ele foi encaminhado ao hospital para passar por exames. 
Para a reportagem da TV Gazeta, o condutor afirmou que não conseguiu frear o carro. Além de atropelar o funcionário, ele também derrubou toda a sinalização que estava na região. 
Dois acidentes são registrados em menos de uma hora em rua de Vitória
Funcionário que fazia reparo da rede elétrico foi atropelado momentos após primeiro acidente
Funcionário que fazia reparos na rede elétrica foi atropelado após primeiro acidente Crédito: João Brito
A EDP, responsável pelo fornecimento de energia, informou que equipes técnicas da Concessionária foram enviadas imediatamente para o local, isolaram a área e, no momento, estão trabalhando na substituição do poste danificado e no reparo dos equipamentos.
Em razão do acidente, 82 clientes do entorno do local da ocorrência estão sem energia. Por questões de segurança, eles ficarão com o fornecimento interrompido até a finalização do serviço – não foi informado se há previsão de quando deve retornar.  
Sobre a segunda ocorrência da tarde, a Polícia Militar destacou que um veículo, modelo S10, perdeu os freios em uma ladeira e atingiu um homem que estava no alto de uma escada trabalhando em um poste após uma ocorrência anterior envolvendo uma retroescavadeira. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

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