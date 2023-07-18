Em um intervalo de aproximadamente uma hora, dois acidentes foram registrados na rua Ernesto Bassini, em Santo Antônio, Vitória, na tarde desta terça-feira (18). O repórter João Brito, da TV Gazeta, esteve no local e constatou que as vítimas de ambos os casos tiveram apenas ferimentos leves. Segundo ele, até às 16h, a região permanecia completamente interditada.
Ainda de acordo com a reportagem, por volta das 13h, um trator que passava no local perdeu o freio e desceu desgovernado pela ladeira. Testemunhas contaram que, para não atingir as casas do entorno, o motorista precisou jogar o veículo em direção ao poste. O condutor teve apenas escoriações no rosto. A Guarda Municipal de Vitória interditou a via, devido aos fios ainda energizados que ficaram expostos.
Segundo acidente
Já às 14h, o motorista de uma caminhonete não percebeu o bloqueio e derrubou um funcionário de uma empresa de telecomunicações de cima de uma escada. A vítima, conforme apurado no local, arrumava os fios danificados pelo primeiro acidente. Quando sentiu o impacto, o homem se jogou na calçada e torceu o tornozelo. Ele foi encaminhado ao hospital para passar por exames.
Para a reportagem da TV Gazeta, o condutor afirmou que não conseguiu frear o carro. Além de atropelar o funcionário, ele também derrubou toda a sinalização que estava na região.
Dois acidentes são registrados em menos de uma hora em rua de Vitória
A EDP, responsável pelo fornecimento de energia, informou que equipes técnicas da Concessionária foram enviadas imediatamente para o local, isolaram a área e, no momento, estão trabalhando na substituição do poste danificado e no reparo dos equipamentos.
Em razão do acidente, 82 clientes do entorno do local da ocorrência estão sem energia. Por questões de segurança, eles ficarão com o fornecimento interrompido até a finalização do serviço – não foi informado se há previsão de quando deve retornar.
Sobre a segunda ocorrência da tarde, a Polícia Militar destacou que um veículo, modelo S10, perdeu os freios em uma ladeira e atingiu um homem que estava no alto de uma escada trabalhando em um poste após uma ocorrência anterior envolvendo uma retroescavadeira. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.