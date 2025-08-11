Caso Wallace Lovato

A Polícia Civil do Espírito Santo pediu o bloqueio de bens dos cinco réus investigados pela morte do empresário Wallace Borges Lovato, assassinado em junho deste ano, na Praia da Costa, em Vila Velha. As informações foram divulgadas pela corporação nesta segunda-feira (11), durante coletiva de imprensa que anunciou a conclusão do inquérito policial. Começa, agora, a segunda fase do processo investigativo, voltada à recuperação de bens.

O bloqueio ocorre quando é solicitado, à Justiça, o impedimento de que a pessoa alvo negocie seus bens, seja vendendo, transferindo ou os utilizando de alguma forma. Assim, os réus não poderão fazer uso dos recursos obtidos durante a trama criminosa que levou ao assassinato do empresário. Com o inquérito concluído, a Polícia Civil vai, agora, iniciar uma segunda fase, voltada à recuperação dos bens desviados das empresas de Wallace.

Durante as investigações, surgiu a tese de que estariam ocorrendo fraudes tributárias na empresa de Wallace e que, por isso, a mando do empresário, o diretor financeiro Bruno Valadares de Almeida, apontado como o mandante do crime, teria feito transferências de valores aos outros réus. Isso, no entanto, foi descartado pela polícia.

"Quando a gente faz a análise via CIAT (Centro de Inteligência e Análise Telemática), em nenhum momento tem o Wallace mandando ele (Bruno Valadares) fazer emissão de nota fiscal. Pode ser, na verdade, mais uma forma que ele (Bruno Valadares) usou para fazer desvios financeiros da empresa. Emitia nota fiscal falando que tinha feito um serviço e recolhia esse dinheiro sem ter prestado o serviço de verdade. Ele (Bruno Valadares) tenta jogar agora como se fosse uma coisa do Wallace, só que o CIAT fez a análise do celular do Wallace e não tem, em nenhum momento, o Wallace ordenando emissão de nota fiscal para questões tributárias", detalhou o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, delegado Daniel Fortes.

Quem são os réus:

Bruno Valadares de Almeida – Apontado como mandante. Está preso;

– Apontado como mandante. Está preso; Bruno Nunes da Silva – Apontado como intermediário e principal organizador da logística do crime. Está foragido;

– Apontado como intermediário e principal organizador da logística do crime. Está foragido; Arthur Laudevino Candeias Luppi – Apontado como motorista. Está preso;

– Apontado como motorista. Está preso; Arthur Neves de Barros – Apontado como atirador. Está preso;

– Apontado como atirador. Está preso; Eferson Ferreira Alves – Apontado como intermediário. Está preso.

Conforme revelaram as investigações, Bruno Valadares teria feito pagamentos mensais em torno de R$ 10 mil a Bruno Nunes. Arthur Neves, apontado como o executor, teria recebido R$ 50 mil pelo crime. Já Eferson teria relatado que recebeu R$ 8 mil pela participação como intermediador. Entretanto, a Polícia Civil estima que ele teria embolsado R$ 20 mil, mesmo valor que teria sido repassado para Arthur Laudevino.

O papel de cada um no crime e quanto cada um recebeu

Conforme publicado pela colunista de A Gazeta, Vilmara Fernandes, Bruno Nunes da Silva é apontado na denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) como sendo o organizador da logística do crime e pela intermediação com os outros quatro acusados. À Justiça, foi relatado que ele era o contato do suposto mandante do assassinato, Bruno Valadares Almeida.

Em sua denúncia, o MP relata que coube a Nunes a contratação dos outros três envolvidos no crime: Arthur Laudevino Candeas Luppi; Arthur Neves de Barros; e Eferson Ferreira Alves. Ele também teria viabilizado condições para a obtenção dos veículos para a ação e fuga.

O Fiat Pulse usado no dia do crime, por exemplo, foi trazido de Minas Gerais por Laudevino. Já o Fiat Argo usado na fuga, segundo a investigação, teria sido alugado por Eferson em Teixeira de Freitas, na Bahia. Carro que também foi utilizado por Eferson e Bruno Nunes para ir à Paraíba buscar Arthur Neves, e levá-lo até Vila Velha, descreve a denúncia.

O plano inicial era que Eferson fosse o motorista no dia do crime, mas ele desistiu. “Embora não tenha assim agido, também concorreu para o crime, pois, em unidade de desígnios com os demais, reservou um apartamento para que ele próprio e o executor se hospedassem em Vila Velha”, relata a denúncia.

Foi apontado que eles permaneceram 15 dias no local onde teriam planejado o crime.

O motorista do veículo usado no crime acabou sendo Arthur Laudevino Candeas Luppi. Ele levou o atirador, Arthur Neves de Barros até o local do crime e lá, esperaram por duas horas até a saída da vítima.

O empresário foi morto no dia 9 de junho, ao sair da empresa Globalsys, fundada por ele. Na ocasião, uma câmera de segurança flagrou o momento em que suspeitos em um carro dispararam uma única vez, na nuca de Wallace, e fugiram. O motorista do veículo usado no crime foi o primeiro a ser preso: Arthur Laudevino Candeas Luppi foi capturado em Minas Gerais, no dia 17 de junho.

Dois dias depois, mais uma prisão: Arthur Neves de Barros, de 35 anos, suspeito de ser o atirador, foi capturado em Sumé, na Paraíba. No dia 23 de junho, Eferson Ferreira Alves, apontado como intermediário, foi até a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, acompanhado de um advogado, e se entregou.

No dia 12 de julho, o diretor financeiro da Globalsys, fundada por Wallace, foi preso. Bruno Valadares de Almeida, de 39 anos, estava em casa, no bairro Jardim Colorado, em Vila Velha. No local foram apreendidos notebook, celular, joias, dinheiro e duas armas.

Cronologia do caso Wallace Lovato

