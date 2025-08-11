Polícia Civil

Ao vivo: os detalhes da investigação que elucidou assassinato do empresário Wallace Lovato

Cinco pessoas foram identificadas como envolvidas no crime e são réus em ação penal. Quatro estão presas e uma é considerada foragida

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10:15

A Polícia Civil do Espírito Santo divulga nesta segunda-feira (11) a conclusão do assassinado do empresário Wallace Lovato, morto em Vila Velha no dia 9 de junho. Cinco pessoas foram identificadas como envolvidas no crime e são réus em ação penal. Quatro estão presas e uma é considerada foragida. Acompanhe acima, ao vivo, a coletiva sobre o caso.

A investigação foi conduzida pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Auxiliaram nas diligências a Subsecretaria de Estado de Inteligência (SEI/Sesp), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Científica (PCIES), a Polícia Penal (PPES) e as Guardas Municipais de Vitória e Vila Velha.

Cronologia do caso Wallace Lovato

