Crime na Praia da Costa

"Tem mandante", diz secretário sobre morte de empresário na Praia da Costa

Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, o assassinato de Wallace Lovato tem um mandante e a polícia já identificou a rota do veículo usado no crime até chegar no Estado

Publicado em 13 de junho de 2025 às 11:32

Carro usado pelo criminoso estava estacionado próximo a BMW do empresário Crédito: Imagens de segurança

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, afirmou, em entrevista nesta sexta-feira (13), que o assassinato do empresário Wallace Lovato, de 42 anos, tem um mandante. O crime aconteceu na última segunda-feira (9), na Praia da Costa, em Vila Velha. >

Ainda conforme o secretário, o carro usado pelo criminoso já foi periciado e a Polícia Científica chegou até a origem do veículo, que é clonado e originalmente de outro Estado. Além disso, conseguiu identificar a rota do carro até chegar no Espírito Santo. >

A gente já sabe de onde esse carro veio, onde ele foi originalmente roubado e que depois foi clonado e utilizado aqui no Espírito Santo. O que a gente pode dizer é que foi uma execução, obviamente foi um crime planejado. Temos um mandante com toda certeza Leonardo Damasceno Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social

Linhas de investigação

Leonardo Damasceno esclareceu que a Polícia Civil não vai divulgar as principais linhas de investigação do crime e sua motivação para preservar os trabalhos da corporação. >

"Em algum momento nós vamos dar a resposta, vai expedir os mandados de prisão e a gente vai ter os criminosos respondendo por esse crime bárbaro que tivemos em Vila Velha", ressaltou o secretário. >

>

Carro foi roubado

O carro usado pelo assassino do empresário Wallace Lovato é roubado e veio de fora do Espírito Santo, segundo informou o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, que também confirmou que o telefone da vítima está em posse da corporação passando por perícia.>

Wallace foi morto com um tiro na tarde da última segunda-feira (9), na Praia da Costa, em Vila Velha. Ele estava se preparando para entrar em sua BMW, estacionada próximo à empresa dele, quando um Fiat Pulse parou do seu lado e o criminoso, que estava no banco traseiro, disparou de dentro do carro.>

O Fiat Pulse foi encontrado nas proximidades da alça da Terceira Ponte, na terça-feira (10). Segundo Darcy Arruda, os peritos da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) estão analisando o motor e chassi para verificar se houve adulterações que possam indicar a tentativa de ocultação da origem do veículo. >

Paralelamente, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha atua em conjunto com a Central de Videomonitoramento Integrada dos municípios na análise de dezenas de imagens captadas por câmeras espalhadas pela Grande Vitória.>

O delegado-geral da Polícia Civil afirmou na última terça-feira (10), que o veículo usado pelo criminoso estava com a placa clonada. O delegado explicou, ainda, que não há dúvidas de que o alvo era o empresário e pontuou que as imagens do crime são “terríveis”.>

As investigações preliminares da Polícia Civil apontam que o assassinato de Wallace Lovato foi crime premeditado. >

Wallace Borges Lovato foi assassinado na Praia da Costa Crédito: Acervo Pessoal

