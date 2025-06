Assassinato em Vila Velha

Morte de empresário na Praia da Costa foi crime premeditado, diz polícia

Homicídio ocorreu na última segunda-feira (9), quando Wallace Lovato, de 42 anos, estava saindo do prédio onde fica sua empresa

Publicado em 11 de junho de 2025 às 11:28

Carro usado por assassino de empresário em Vila Velha Crédito: Imagens de segurança

Investigações preliminares da Polícia Civil apontam que o assassinato do empresário Wallace Lovato, de 42 anos, foi crime premeditado. O homicídio ocorreu na última segunda-feira (9), quando a vítima estava saindo do prédio onde fica sua empresa, na Praia da Costa, em Vila Velha.>

A corporação informou, em nota, na manhã desta quarta-feira (11), que o caso está em investigação pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e que as equipes estão em diligências para esclarecer o crime, com apoio de ferramentas de inteligência e análise de imagens, "visando identificar a autoria e a motivação do crime”, disse a Polícia Civil.>

Carro usado no crime é encontrado

Na tarde de terça-feira (10), o carro usado pelo assassino do empresário, um Fiat Pulse, foi encontrado nas proximidades da alça da Terceira Ponte, em Vila Velha. O local fica a menos de 2 km de onde ocorreu o crime. >

"Ele (Fiat Pulse) está sendo trabalhado e verificado para puxar uma linha dos executores, para depois investigar se teve mandantes. O carro foi todo periciado pela polícia científica e vai ser periciado pelo furto de veículos. Com certeza foi ele sim. Ele vai ser todo trabalhado porque ele estava com placa clonado", explicou José Darcy Arruda, delegado-geral da Polícia Civil.>

Carro usado em crime contra empresário em Vila Velha foi encontrado perto da Terceira Ponte Crédito: Leitor A Gazeta

Após ser periciado, o automóvel foi guinchado e levado para outro local. O José Darcy Arruda explicou que os peritos da Delegacia de Furtos e Roubos vão analisar o motor e o chassi para verificar se houve adulterações que possam indicar tentativa de ocultação da origem do veículo. Ele também afirmou que a placa do carro era clonada. >

Paralelamente a essa investigação, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha atua em conjunto com a central de videomonitoramento integrada dos municípios na análise de dezenas de imagens captadas por câmeras espalhadas pela Grande Vitória. >

A identificação do carro e a localização foram possibilitados pelo sistema de cerco inteligente, que utiliza tecnologia para monitorar a movimentação de veículos em tempo real. Durante à tarde, a Polícia Científica também colheu vestígios no interior e na parte externa do automóvel, que agora passam por análise para identificar possíveis materiais genéticos e impressões digitais.>

Vídeo mostra carro usado por assassino de empresário

Imagens de segurança obtidas pela reportagem da TV Gazeta mostram o carro usado pelo assassino do empresário Wallace Borges Lovato, um Fiat Pulse, próximo ao veículo da vítima - uma BMW. >

As imagens mostram que, por volta das 14h40 o veículo do atirador estaciona na Rua Professor Telmo de Souza Torres, que fica na lateral da Avenida Champagnat, onde é sediada a empresa de Wallace. O criminoso esperou por duas horas, até que, às 16h44, o Fiat Pulse aparece saindo do local, após o atirador ter disparado contra o empresário.>

Testemunhas contaram à reportagem de A Gazeta que o empresário estava a caminho da BMW falando ao telefone, quando o carro do criminoso parou ao lado dele e o ocupante disparou. Wallace levou um tiro na cabeça.>

