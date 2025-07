Caso Wallace Lovato

Advogado de suspeito de mandar matar empresário entregou documentos à polícia antes da prisão

Segundo a defesa, o próprio Bruno Valadares de Almeida, pediu que o advogado fosse até a polícia com documentos ao ver que um dos intermediários, com quem teve contato, havia sido preso

Publicado em 17 de julho de 2025 às 20:40

Doze dias antes da prisão de Bruno Valadares de Almeida, de 39 anos, suspeito, segundo as investigações, de ser o mandante da morte do empresário Wallace Lovato, o advogado que o representa entregou documentos à Polícia Civil na Delegacia Regional de Vila Velha. Conforme a defesa, realizada por Jonatas Pinho, a documentação traz esclarecimentos em relação ao crime. A informação foi confirmada pelo próprio advogado em entrevista ao repórter João Britto, da TV Gazeta. >

Por apresentar os registros, em 30 de junho, Pinho disse ter se surpreendido com o mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. O pedido foi cumprido no dia 12 de julho, quando Bruno acabou encontrado em uma casa em Jardim Colorado, no município canela-verde. Segundo investigações, ele era diretor financeiro na Globalsys, fundada por Wallace.>

A decisão de antecipar a entrega dos documentos partiu do próprio Bruno ao ver o suspeito de ser o intermediário do crime, Eferson Ferreira Alves, se entregar. “Acompanhando a informações sobre o intermediário e como funcionário ele teve contato com a pessoa (intermediário), a primeira coisa foi entrar em contato com a autoridade competente”, frisou o advogado.>

Esse é o segundo pronunciamento do advogado de Bruno. A primeira manifestação aconteceu na última segunda-feira (14) ao afirmar que o cliente é inocente. A declaração se repetiu durante a entrevista à reportagem da TV Gazeta.>

Diretor financeiro Bruno Valadares de Almeida foi preso na manhã deste sábado (12 de julho) em Vila Velha Crédito: Redes Sociais

"Reafirmo que ele é inocente. É um caso complexo. Larguei todos os meus processos e estou trabalhando exclusivamente nele. Estou vendo inocência dele, se não, eu não pegava o caso. A fase do processo é investigatório e não para dizer o grau de culpabilidade ou não do cliente, é simplesmente o momento para prestar esclarecimentos, por isso não vemos necessidade de prisão", comentou Pinho.>

Liberdade negada

O pedido de liberdade foi feito, mas a Justiça não concedeu. Além de Bruno, outros três suspeitos estão presos, são eles: Arthur Laudevino Candeas Luppi, identificado como motorista do carro que deu fuga; Arthur Neves de Barros, apontado como atirador e Eferson Ferreira Alves, o intermediário. >

Confira, abaixo, a cronologia do caso:>

O assassinato

Carro encontrado

Crime premeditado

No dia 11 de junho, a Polícia Civil confirmou que o crime foi premeditado. Na ocasião, as equipes estavam em diligências para esclarecer o crime, com apoio de ferramentas de inteligência e análise de imagens, visando identificar a autoria e a motivação.>

Carro veio de outro Estado

No dia 13 de junho, o secretário Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, confirmou que o crime teve um mandante e que o veículo usado veio de outro Estado. "A gente já sabe de onde esse carro veio, onde ele foi originalmente roubado e que depois foi clonado e utilizado aqui no Espírito Santo. O que a gente pode dizer é que foi uma execução, obviamente foi um crime planejado. Temos um mandante com toda certeza, declarou ele, na ocasião. >

Motorista é preso

Arthur Laudevino Candeas Luppi, preso em Minas Gerais no dia 17 de junho Crédito: Obtido por A Gazeta

Arthur Laudevino Candeas Luppi, apontado como motorista do carro usado no crime, foi o primeiro a ser preso. Ele foi capturado em Minas Gerais, no dia 17 de junho. >

Atirador é preso

Dois dias depois, mais uma prisão: Arthur Neves de Barros, de 35 anos, suspeito de ser o atirador, foi capturado em Sumé, na Paraíba. Ele usava o mesmo boné do dia do crime, o que facilitou a identificação. >

Intermediário se entrega

No dia 23 de junho, Eferson Ferreira Alves, apontado como intermediário, foi até a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, acompanhado de um advogado, e se entregou. >

Eferson Ferreira Alves foi preso suspeito de envolvimento na morte do empresário em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

Sigilo absoluto

Em 25 de junho, a Justiça decretou sigilo absoluto no caso, ou seja, nenhuma informação do processo poderia ser divulgada publicamente — nem mesmo os advogados que não estejam diretamente envolvidos têm acesso. Os níveis de sigilo são:>

Nível 0: Processo Público - os autos são públicos, sem sigilo;

Nível 1: Segredo de Justiça - processos em que a visualização está disponível para usuários internos, advogados do processo e para as partes ou terceiros, desde que tenham a chave do processo;

Nível 2: Sigilo Moderado - processos em que a visualização está restrita aos servidores da Unidade Judicial em que tramitam os autos, às procuradorias. Advogados do processo e partes somente com permissão expressa;

Nível 3: Sigilo Padrão - limitado aos membros do tribunal e outras partes com permissão expressa;

Nível 4: Sigilo Máximo - visualização somente pelo magistrado ou a quem ele atribuir. >

Diretor financeiro é preso

Diretor financeiro Bruno Valadares de Almeida foi preso na manhã deste sábado (12) em Vila Velha Crédito: Redes Sociais

No dia 12 de julho, o diretor financeiro da Globalsys, fundada por Wallace, foi preso. Bruno Valadares de Almeida, de 39 anos, estava em casa, no bairro Jardim Colorado, em Vila Velha. No local foram apreendidos notebook, celular, joias, dinheiro e duas armas.>

Motivação

A principal linha de investigação, de acordo com apuração do g1 ES, aponta que Lovato descobriu um desvio de dinheiro praticado por Bruno dentro da empresa. A suspeita é de que, temendo as consequências da descoberta, o diretor financeiro teria planejado o crime.>

A defesa de Bruno, representada pela assessoria jurídica Pires & Pinho, declarou, por meio de nota enviada na segunda-feira (14), que o cliente é inocente de todas as acusações. "Já foi solicitada a habilitação nos autos do processo a fim de assegurar o pleno direito de defesa e contribuir para o esclarecimento da verdade dos fatos. Demais informações serão oportunamente divulgadas, conforme o regular andamento do processo e as decisões que forem sendo proferidas pela Justiça", informou. >

Família se manifesta

Wallace Borges Lovato, de 42 anos, foi assassinado após sair do trabalho na Praia da Costa Crédito: Acervo Pessoal

Em nota enviada à imprensa após a prisão de Bruno, a família de Wallace Lovato disse estar impactada com a notícia: "O trabalho sempre foi um dos principais motores da vida de Wallace. É muito triste para nós saber que um filho, marido e pai de duas crianças se foi e que a suspeita recai nos interesses comerciais e financeiros. Seguimos acompanhando as investigações com fé, confiança e respeito pelo trabalho da polícia. Agradecemos o empenho de todos que estão direta ou indiretamente envolvidos na apuração. Esperamos que toda verdade seja esclarecida. A dor não vai passar, mas a justiça precisa ser feita". >

Empresa se manifesta

Também no sábado (12), depois da prisão do diretor financeiro, o CEO da Globalsys, Thiago Molino, informou que tomou imediatamente "todas as providências para rescindir qualquer relação do prestador de serviço investigado com a empresa. Seguimos confiando nas investigações e acreditando que a justiça será feita". >

Governador fala sobre prisão

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, conversou ao vivo com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, após a prisão de Bruno. Ele declarou que há uma ligação entre o diretor financeiro da empresa da vítima e o intermediário do crime.>

"É mais um passo nessa investigação, porque identificamos o motorista, o pistoleiro, o intermediário, e agora a gente identifica uma outra pessoa que teve um vínculo com o intermediário. [...] Estamos falando de uma ligação. Pode ser transferência bancária... Deixa a polícia investigar, mas tem claramente um vínculo, uma ligação entre o diretor e o intermediário", pontuou Casagrande. >

Investigações continuam

Como o caso está em sigilo, a Polícia Civil não pôde dar detalhes, mas informou que ele segue sob investigação da DHPP de Vila Velha. O governador reiterou que a prisão de Bruno não significava a conclusão do inquérito. "Fatos novos poderão acontecer decorrentes da oitiva desse diretor da empresa. Então, a partir de todas essas quatro pessoas envolvidas é que o crime de fato vai sendo elucidado", ressaltou Casagrande. >

Defesa de Bruno | Na íntegra A assessoria jurídica Pires & Pinho informa que representa o Sr. Bruno Valadares de Almeida e declara, de forma veemente, a sua inocência em relação a todos os fatos que lhe estão sendo imputados. Por respeito ao devido processo legal e ao trâmite do procedimento no âmbito do Poder Judiciário, não serão prestados esclarecimentos adicionais neste momento sobre os fatos que originaram a investigação criminal. A Assessoria também comunica que já foi solicitada a habilitação nos autos do processo, a fim de assegurar o pleno direito de defesa e contribuir para o esclarecimento da verdade dos fatos. Demais informações serão oportunamente divulgadas, conforme o regular andamento do processo e as decisões que forem sendo proferidas pela Justiça.

A reportagem tenta localizar a defesa dos outros presos durante a investigação. O espaço segue aberto para manifestações.>

Atualização 14/07/2025 - 15:01hrs A defesa de Bruno, preso suspeito de ser o mandante, enviou nota à imprensa nesta segunda-feira (14). O texto foi atualizado.

