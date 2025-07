Caso Wallace Lovato

Diretor financeiro é preso suspeito de mandar matar empresário no ES após descoberta de desvio

Bruno Valadares de Almeida, de 39 anos, foi capturado em casa, no bairro Jardim Colorado, em Vila Velha

Publicado em 12 de julho de 2025 às 12:00

Bruno Valadares de Almeida foi preso na manhã deste sábado (12) em Vila Velha Crédito: Redes Sociais

O diretor financeiro da empresa Globalsys, Bruno Valadares de Almeida, de 39 anos, preso na manhã deste sábado (12), é suspeito de ser o mandante do assassinato do empresário Wallace Lovato, de 42 anos. Conforme apuração do g1 ES, segundo as investigações, que seguem em segredo de Justiça, Lovato teria descoberto um desvio de dinheiro praticado por Bruno dentro da empresa.

>

O crime aconteceu na tarde do dia 9 de junho. Wallace foi executado com um único tiro na cabeça no bairro Praia da Costa, enquanto entrava em seu carro, na porta da empresa Globalsys. Outras três pessoas suspeitas de envolvimento no crime já foram presas: o motorista, o atirador e um intermediário.>

A motivação

A principal linha de investigação, de acordo com apuração do g1 ES, aponta que Lovato descobriu um desvio de dinheiro praticado por Bruno dentro da empresa. A suspeita é de que, temendo as consequências da descoberta, o diretor financeiro teria planejado o crime.>

A prisão foi realizada por policiais civis e o investigado está detido na Delegacia Regional de Vila Velha. A ordem de prisão foi emitida pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha. Na casa dele, em Jardim Colorado, no mesmo município, a polícia apreendeu notebook, celular, joias, dinheiro e duas armas. A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Bruno. O espaço segue aberto para manifestações.>

>

Ponto a ponto do crime

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta