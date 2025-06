Latrocínio descartado

Polícia acredita que morte de manobrista do Transcol foi crime de execução

Clovis Brás Júnior, de 31 anos, foi assassinado quando estava chegando à Viação Santa Zita, em Cariacica, para trabalhar, na noite de segunda-feira (9)

A Polícia Civil acredita que a morte do manobrista do Transcol Clovis Brás Júnior, de 31 anos, tenha sido um crime de execução. Ele foi assassinado quando estava chegando para trabalhar na Viação Santa Zita, no bairro São Francisco, em Cariacica, na noite de segunda-feira (9) . O delegado-geral José Darcy Santos Arruda disse, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta , que a corporação já está investigando o homicídio.>

No início da manhã de terça-feira (10), o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Estírito Santo (Sindirodoviários) realizaram uma paralisação em protesto pela morte do colega. Além do transtorno com a falta do transporte coletivo, quem tentou solicitar uma corrida por aplicativo se deparou com preços muito mais altos. >