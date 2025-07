Veja o que muda

Semáforos e binário prometem pôr fim a 'trânsito indiano' em bairro de Vitória

Equipamentos devem começar a funcionar em até 30 dias; também está prevista a instalação de faixas de pedestre

A Prefeitura de Vitória iniciou a instalação de semáforos em um dos cruzamentos mais movimentados da Capital, localizado em Caratoíra e chamado por alguns moradores de "indiano", em referência ao trânsito intenso da Índia. Os equipamentos devem começar a funcionar em até 30 dias e foram colocados nas últimas semanas, cerca de um ano após a comunidade se reunir com o Executivo municipal solicitando melhorias no trânsito da região .>

Em maio do ano passado, a reportagem de A Gazeta esteve no local e constatou falta de sinalização e dificuldade por parte dos pedestres para conseguir atravessar as ruas com segurança. O trecho conta com ladeiras íngremes e fluxo intenso de carros de passeio, ônibus do Sistema Transcol e caminhões.>