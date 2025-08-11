Caso Wallace Lovato

Como insulfilm levou polícia ao suposto mandante da morte de empresário no ES

Policiais localizaram a loja onde o equipamento foi instalado e conseguiram identificar o primeiro envolvido no crime, que acabou revelando os outros

A instalação de insulfilm em um veículo levou a Polícia Civil do Espírito Santo a descobrir cada um dos cinco réus e identificar quem era o mandante da morte do empresário Wallace Borges Lovato, assassinado em 9 de junho na frente da Globalsys, empresa da qual era dono, na Praia da Costa, em Vila Velha . Confira abaixo o passo a passo da investigação.

Bruno Valadares de Almeida – Mandante (Está preso) Bruno Nunes da Silva – Intermediário e principal organizador da logística do crime (Está foragido) Arthur Laudevino Candeias Luppi – Motorista (Está preso) Arthur Nunes de Barros – Atirador (Está preso) Eferson Ferreira Alves – Intermediário (Está preso)

A função de cada um no crime

Durante as investigações, surgiu a tese de que estariam ocorrendo fraudes tributárias na empresa de Wallace e que, por isso, a mando do empresário, o diretor-financeiro Bruno Valadares de Almeida, apontado como o mandante do crime, teria feito transferências de valores aos outros réus. Isso, no entanto, foi descartado pela polícia.

Chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha

A partir de agora, com o bloqueio dos bens dos cinco réus investigados pela morte de empresário, a Polícia Civil começou a segunda fase do processo investigativo voltado à recuperação dos bens desviados das empresas de Wallace.

A defesa de Bruno Valadares – apontado como mandante do assassinato – alegou, em nota, que ele é inocente e que há fatores não compreendidos envolvendo o suposto esquema de desvio financeiro.

Defesa do diretor | Na íntegra

“A Assessoria Jurídica Pires & Pinho informa que representa o Sr. Bruno Valadares de Almeida e declara, de forma veemente, a sua inocência em relação ao crime de homicídio que lhe foi imputado.

Por respeito ao devido processo legal e ao trâmite do procedimento no âmbito do Poder Judiciário, não serão prestados esclarecimentos adicionais, além dos mencionados a seguir:

O agora réu, Bruno Valadares de Almeida, vem buscando constantemente esclarecer tudo o que sabe sobre o caso.

Conforme noticiado na imprensa, existiu, sim, um mecanismo de não comunicação financeira que não só envolvia o denunciado, mas também outros agentes — e isso ele vem denunciando repetidamente, porém não é devidamente compreendido.

O denunciado clama por sua inocência e vê, na imputação criminal que lhe é feita, uma solução fácil e simplista para o caso, tese que será amplamente refutada pela defesa.

Demais informações serão oportunamente divulgadas, conforme o regular andamento do processo e as decisões que forem sendo proferidas pela Justiça.”