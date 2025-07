Violência

Veja o número de registros de casos de crimes violentos em cada Estado

Dados foram apresentados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública

SÃO PAULO - O Brasil registrou, em 2024, uma redução de 5,4% nas mortes violentas intencionais, na comparação com o ano anterior. Ao todo, foram 44.127 casos, com uma taxa de 20,8 por 100 mil habitantes.>

Considerando o período entre 2012 e 2024, a redução acumulada chega a 25%, com quedas registradas em todas as regiões do país.>

Fontes: Secretarias Estaduais de Segurança Pública e/ou Defesa Social; Instituto de Segurança Pública/RJ (ISP); Polícia Civil do Estado do Acre; Polícia Civil do Distrito Federal; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) — Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação; Fórum Brasileiro de Segurança Pública>