Vitória terá sensor de raios em tempo real com 40 km de alcance

A tecnologia identifica o momento exato da descarga e antecipa a previsão de risco, permitindo, por exemplo, suspender preventivamente eventos

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 13:54

O equipamento utilizado será o Sensor de Raios BTD (Biral Thunderstorm Detector) Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória

Vitória será a primeira cidade do Espírito Santo a contar com um Centro de Monitoramento de Descargas Elétricas Atmosféricas. O sistema terá alcance de 40 quilômetros e vai acompanhar tempestades e raios em tempo real, beneficiando não apenas a Capital, mas também municípios vizinhos da Região Metropolitana. A data para a instalação do sensor ainda não foi divulgada, mas deve ocorrer ainda este ano, segundo a prefeitura.

A tecnologia já é utilizada em cidades como São Paulo e permitirá a emissão de alertas com até 20 minutos de antecedência, possibilitando medidas preventivas e orientações à população. O equipamento utilizado será o Sensor de Raios BTD (Biral Thunderstorm Detector), viabilizado por meio de um acordo de cooperação com a empresa Romioto Instrumentos de Medição, sem repasse de recursos financeiros.

A tecnologia identifica o momento exato da descarga e antecipa a previsão de risco, permitindo, por exemplo, suspender preventivamente eventos, abastecimentos de combustíveis e atividades ao ar livre. De acordo com a Prefeitura de Vitória, as informações obtidas serão compartilhadas com órgãos públicos, universidades, empresas e a população. Além de prevenir acidentes, o banco de dados gerado servirá para estudos e formulação de políticas públicas voltadas à segurança climática.

