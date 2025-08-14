Home
>
Cotidiano
>
Vitória terá sensor de raios em tempo real com 40 km de alcance

Vitória terá sensor de raios em tempo real com 40 km de alcance

A tecnologia identifica o momento exato da descarga e antecipa a previsão de risco, permitindo, por exemplo, suspender preventivamente eventos

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 13:54

O equipamento utilizado será o Sensor de Raios BTD (Biral Thunderstorm Detector)
O equipamento utilizado será o Sensor de Raios BTD (Biral Thunderstorm Detector) Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória

Vitória será a primeira cidade do Espírito Santo a contar com um Centro de Monitoramento de Descargas Elétricas Atmosféricas. O sistema terá alcance de 40 quilômetros e vai acompanhar tempestades e raios em tempo real, beneficiando não apenas a Capital, mas também municípios vizinhos da Região Metropolitana. A data para a instalação do sensor ainda não foi divulgada, mas deve ocorrer ainda este ano, segundo a prefeitura.

Recomendado para você

Mudanças começaram a valer nesta quinta-feira (14) e contemplam, ainda, a instalação de faixas de pedestres e de um binário

'Trânsito indiano': semáforos começam a funcionar em cruzamento perigoso de Vitória

A tecnologia identifica o momento exato da descarga e antecipa a previsão de risco, permitindo, por exemplo, suspender preventivamente eventos

Vitória terá sensor de raios em tempo real com 40 km de alcance

Na sexta (15) e no sábado (16), acontece o 7° Festival Movimento Cidade, e no domingo (17), ocorre o +MC, além da Corrida da Cooperação, que passará pela Terceira Ponte

Com shows e corrida, Aquaviário têm horários especiais neste fim de semana

A tecnologia já é utilizada em cidades como São Paulo e permitirá a emissão de alertas com até 20 minutos de antecedência, possibilitando medidas preventivas e orientações à população. O equipamento utilizado será o Sensor de Raios BTD (Biral Thunderstorm Detector), viabilizado por meio de um acordo de cooperação com a empresa Romioto Instrumentos de Medição, sem repasse de recursos financeiros.

A tecnologia identifica o momento exato da descarga e antecipa a previsão de risco, permitindo, por exemplo, suspender preventivamente eventos, abastecimentos de combustíveis e atividades ao ar livre. De acordo com a Prefeitura de Vitória, as informações obtidas serão compartilhadas com órgãos públicos, universidades, empresas e a população. Além de prevenir acidentes, o banco de dados gerado servirá para estudos e formulação de políticas públicas voltadas à segurança climática.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Com shows e corrida, Aquaviário têm horários especiais neste fim de semana

Com shows e corrida, Aquaviário têm horários especiais neste fim de semana

Imagem - Vitória lidera ranking com mais de 70% das crianças em creche

Vitória lidera ranking com mais de 70% das crianças em creche

Imagem - Câncer de mama: projeto oferece mamografia de graça no ES para prevenção da doença

Câncer de mama: projeto oferece mamografia de graça no ES para prevenção da doença

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais