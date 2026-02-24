Basquete

Cetaf perde para o Fluminense na estreia da Liga Ouro 2026

Time capixaba faz jogo competitivo, mas sofre derrota na rodada de abertura da divisão de acesso do NBB

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 22:09

Fluminense x Cetaf, pela Liga Ouro Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

De volta às competições profissionais, após 12 anos, o Cetaf estreou com vitória na Liga Ouro de basquete, a divisão de acesso ao NBB. Na noite desta terça-feira, atuando no Rio de Janeiro, no ginásio João Coelho Netto, o time de Vila Velha derrotou o Fluminense, por 76 a 52. Pivô Alcassa, de 2,11m de altura, foi o destaque da partida ao anotar 17 pontos e pegar sete rebotes. Pelo lado dos capixabas, o melhor foi Cruz, com 15 pontos e oito rebotes.

Com o resultado, o Fluminense se junta ao Brusque, que também venceu na estreia, na liderança da edição 2026 da Liga Ouro de basquete. Derrotados, Cetaf e América-MG aparecem na lanterna. A primeira rodada se encerra nesta quarta, com o confronto entre Joaçaba e Tatuí.

A Liga Ouro de basquete prossegue na próxima semana com os jogos da segunda rodada da primeira fase. No domingo, dia 1 de março, às 11h (de Brasília) o Fluminense recebe o Brusque, no ginásio João Coelho Netto, no Rio de Janeiro. Na terça-feira, dia 3, o Cetaf enfrenta o mesmo Brusque, às 19h30, no Sesc, em Guarapari.

O jogo

Fluminense x Cetaf, pela Liga Ouro Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

A partida começou nervosa, com muitos erros das duas equipes. Do meio para o fim do primeiro período, o jogo ficou mais aberto e com os times trocando pontos. Aproveitando os contra-ataques, o Cetaf terminou o quarto com a vantagem de 17 a 16. O Fluminense se encontrou, reagiu e virou antes do intervalo. Comandado pelo trio Gui Pedra, Brito e Alcassa, e com um bom aproveitamento nas bolas de fora, o Tricolor foi para o vestiário com 15 pontos de frente.

No terceiro quarto, o Flu começou errando muito no ataque, mas o Cetaf não aproveitou. Com um percentual baixo nos arremessos, o time do Espírito Santo viu o Tricolor voltar para o jogo e encaminhar a vitória, quando abriu 18 pontos. O Cetaf chegou a reagir, no início do quarto período, com nove pontos consecutivos, sem resposta do Flu. Porém, os cariocas retomaram as rédeas da partida e comemoraram o triunfo na estreia.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta