Cetaf perde para o Fluminense na estreia da Liga Ouro 2026

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 22:09
De volta às competições profissionais, após 12 anos, o Cetaf estreou com vitória na Liga Ouro de basquete, a divisão de acesso ao NBB. Na noite desta terça-feira, atuando no Rio de Janeiro, no ginásio João Coelho Netto, o time de Vila Velha derrotou o Fluminense, por 76 a 52. Pivô Alcassa, de 2,11m de altura, foi o destaque da partida ao anotar 17 pontos e pegar sete rebotes. Pelo lado dos capixabas, o melhor foi Cruz, com 15 pontos e oito rebotes.
Com o resultado, o Fluminense se junta ao Brusque, que também venceu na estreia, na liderança da edição 2026 da Liga Ouro de basquete. Derrotados, Cetaf e América-MG aparecem na lanterna. A primeira rodada se encerra nesta quarta, com o confronto entre Joaçaba e Tatuí.
A Liga Ouro de basquete prossegue na próxima semana com os jogos da segunda rodada da primeira fase. No domingo, dia 1 de março, às 11h (de Brasília) o Fluminense recebe o Brusque, no ginásio João Coelho Netto, no Rio de Janeiro. Na terça-feira, dia 3, o Cetaf enfrenta o mesmo Brusque, às 19h30, no Sesc, em Guarapari.
O jogo
A partida começou nervosa, com muitos erros das duas equipes. Do meio para o fim do primeiro período, o jogo ficou mais aberto e com os times trocando pontos. Aproveitando os contra-ataques, o Cetaf terminou o quarto com a vantagem de 17 a 16. O Fluminense se encontrou, reagiu e virou antes do intervalo. Comandado pelo trio Gui Pedra, Brito e Alcassa, e com um bom aproveitamento nas bolas de fora, o Tricolor foi para o vestiário com 15 pontos de frente.
No terceiro quarto, o Flu começou errando muito no ataque, mas o Cetaf não aproveitou. Com um percentual baixo nos arremessos, o time do Espírito Santo viu o Tricolor voltar para o jogo e encaminhar a vitória, quando abriu 18 pontos. O Cetaf chegou a reagir, no início do quarto período, com nove pontos consecutivos, sem resposta do Flu. Porém, os cariocas retomaram as rédeas da partida e comemoraram o triunfo na estreia.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o