Cetaf inicia treinamentos visando estreia na Liga Ouro 2026

O time de Vila Velha estreia na divisão de acesso ao NBB contra o Fluminense, no dia 24 de fevereiro

Vinícius Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 15:48

Time profissional do Cetaf-Vila Velha Crédito: Cetaf

O Espírito Santo está de volta em um torneio nacional de basquete com o Cetaf-Vila Velha. Nesta segunda-feira (26), o clube iniciou oficialmente os treinamentos visando a Liga Ouro 2026, a Divisão de Acesso ao NBB. Esta vai ser a primeira vez após 10 anos que o time canela-verde participa de uma competição brasileira adulta profissional, marcando uma nova era do basquete capixaba.

O time, treinado por João Victor Freitas, apostou na formação de um elenco que mescla juventude e experiência. Ao todo, o plantel será formado por cerca de metade de jogadores formados na base do instituto e vencedores de diversas categorias, como é o caso do Juan Gama. O ala-armador cresceu como atleta no Cetaf e agora terá oportunidade de jogar profissionalmente na Liga Ouro.

"Eu cheguei aqui quando tinha nove anos de idade. Não conhecia muito o basquete e aqui, neste local, nesta quadra, foi onde eu conheci o basquete. Foi a minha paixão de primeira vista. Estou muito feliz de estar nessa nova trajetória, porque o Cetaf já teve um auge muito grande quando iniciou e depois deu uma caída... mas, agora que a gente está conseguindo voltar, para mim é muito gratificante fazer parte, e para todos aqui também", disse o jogador.

Juan Gama pelo Cetaf Crédito: Reprodução

Além disso, também foram escolhidas peças com experiência no basquete brasileiro afora, com o intuito de elevar o nível e contribuir com os jovens da casa. Vinícius 'Mogi', armador de 23 anos, é um exemplo disso, e acumula cinco temporadas na NBB defendendo o Paulistano, bicampeão da LDB e campeão paulista de 2023. O atleta garantiu que o Cetaf vai entrar para disputar forte o acesso à elite e falou sobre a estreia diante do Fluminense no dia 24 de fevereiro.

"O grupo é muito bom, né? É um time jovem, que vai brigar. A Liga Ouro é um campeonato de tiro curto, então a gente não pode vacilar. A torcida pode esperar de mim muita entrega, muita vontade, e talvez um pouco mais experiência que os meninos daqui, mas a gente sabe que só isso não ganha jogo. O que ganha jogo é trabalho duro diário, e a gente vai para cima em busca disso. Ainda temos um período longe até a estreia, então a gente tem muito para trabalhar, muito para se conhecer. A gente sabe que é difícil, mas o grupo vai estar preparado e podemos vencer", disse Mogi.

Além do time capixaba, também estarão na competição outras cinco equipes: Basket Joaçaba e Brusque Basquete, de Santa Catarina, BT/Clube de Basquete Tatuí, de São Paulo, Contagem América Towers, de Minas Gerais, e Fluminense-RJ, do Rio de Janeiro.

Vinícius 'Mogi' pelo Paulistano Crédito: Poligrafando

A Liga Ouro 2026

A Liga Ouro 2026 manterá o mesmo formato de disputa adotado na edição de 2025, com foco em séries mais curtas nas fases iniciais dos playoffs e ampliação do número de partidas na decisão. A fase de classificação será disputada em sistema todos contra todos, com turno e returno, e terá início no dia 23 de fevereiro, estendendo-se até 10 de abril.

Após a fase de classificação, todas as equipes avançaram para os playoffs, que começaram com quartas de final e semifinais. Os mata-matas serão disputados em série melhor de três jogos, no formato 1–2, com o time de melhor campanha decidindo em casa, enquanto a final será realizada em melhor de cinco partidas, no sistema 2–2–1, também com mando de quadra para a equipe de melhor desempenho na fase classificatória. O campeão poderá pleitear em uma vaga no NBB 2027.

Time do Cetaf com o diretor Filipinho Azevedo Crédito: Cetaf

Confira os jogos do Cetaf-Vila Velha na Liga Ouro 2026

24/02 – 20h – Fluminense x Cetaf/IVV – Ginásio João Coelho Netto – Rio de Janeiro/RJ

03/03 – 19h30 – Cetaf/IVV x Brusque – SESC Guarapari – Guarapari/ES

05/03 – 19h30 – Cetaf/IVV x Joaçaba – SESC Guarapari – Guarapari/ES

11/03 – 20h – Tatuí x Cetaf/IVV – Ginásio Manoel Soares – Tatuí/SP

13/03 – 19h30 – Contagem/América x Cetaf/IVV – Ginásio Olympico Club – Belo Horizonte/MG

21/03 – 19h – Cetaf/IVV x Fluminense – SESC Guarapari – Guarapari/ES

29/03 – 19h – Cetaf/IVV x Contagem/América – SESC Guarapari – Guarapari/ES

31/03 – 19h30 – Cetaf/IVV x Tatuí – SESC Guarapari – Guarapari/ES

04/04 – 18h – Joaçaba x Cetaf/IVV – Complexo Esportivo UNOESC Campus II – Joaçaba/SC

10/04 – 20h – Brusque x Cetaf/IVV – Arena Brusque – Brusque/SC

