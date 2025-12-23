Basquete

Cetaf define técnico para dirigir time na Liga Ouro 2026

Ex-jogador do clube de Vila Velha e com passagens pela base da Seleção Brasileira, João Victor Freitas foi o escolhido para o cargo de treinador

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 01:15

João Victor Freitas., técnico do Cetaf/Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal

A Liga Nacional de Basquete (LNB) confirmou, na última semana, a participação do Cetaf na edição 2026 da Liga Ouro. Para comandar o time capixaba, que retorna ao cenário profissional após mais de uma década, o nome escolhido foi o do técnico João Victor Freitas.

Natural de Vila Velha, o treinador de 35 anos é ex-jogador do Cetaf e inclusive defendeu o time no NBB. Na transição para o cargo de técnico, João Victor fez sua carreira compondo as comissões técnicas do próprio Cetaf, trabalhando na formação de jovens no time capixaba e acumula convocações para a base de Seleção Brasileira.

Entre 2018 e 2021, João Victor teve uma passagem marcante pelo Londrina, onde disputou a própria Liga Ouro, Campeonato Paranaense e o Campeonato Brasileiro da CBB. Segundo Felipinho Azevedo, coordenador do Cetaf, o currículo do treinador

"Quem vai estar à frente da equipe é o João Victor (Freitas). Eles será o nosso treinador. João foi formado no Cetaf, compôs comissão técnica do time na época do NBB, trabalhou em Londrina, passou pela comissão técnica de seleção brasileira de base.. Ele é super capacitado para ser o head coach do time na Liga Ouro", declarou Felipinho, em entrevista ao portal A Gazeta.

Liga Ouro 2026

A Liga Ouro é a divisão de acesso do NBB. Em 2026, a competição terá a participação de seis clubes. Além do Cetaf/Vila Velha, o torneio conta com: Basket Joaçaba e Brusque Basquete, de Santa Catarina, BT/Clube de Basquete Tatuí, de São Paulo, Contagem América Towers, de Minas Gerais, e Fluminense-RJ, do Rio de Janeiro.

O formato de disputa ainda será definido. A configuração do torneio, incluindo sistema de classificação, número de jogos, playoffs e finais, será discutida em conjunto com as equipes participantes, em alinhamento com a LNB.

A partir da edição seguinte, o calendário do torneio será diferente, com início previsto para novembro de 2026, aproximando-se do ciclo de temporada do NBB. A alteração busca melhor integração ao calendário nacional, ampliar a visibilidade da Divisão de Acesso e oferecer condições ainda mais adequadas para o crescimento dos clubes e do basquete brasileiro como um todo.

