Home
>
Mais Esportes
>
Cetaf define técnico para dirigir time na Liga Ouro 2026

Cetaf define técnico para dirigir time na Liga Ouro 2026

Ex-jogador do clube de Vila Velha e com passagens pela base da Seleção Brasileira, João Victor Freitas foi o escolhido para o cargo de treinador

Sidney Magno

Editor-chefe do ge Espírito Santo / [email protected]

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 01:15

João Victor Freitas., técnico do Cetaf/Vila Velha
João Victor Freitas., técnico do Cetaf/Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal

Liga Nacional de Basquete (LNB) confirmou, na última semana, a participação do Cetaf na edição 2026 da Liga Ouro. Para comandar o time capixaba, que retorna ao cenário profissional após mais de uma década, o nome escolhido foi o do técnico João Victor Freitas.

Recomendado para você

Ex-jogador do clube de Vila Velha e com passagens pela base da Seleção Brasileira, João Victor Freitas foi o escolhido para o cargo de treinador

Cetaf define técnico para dirigir time na Liga Ouro 2026

O boxeador saiu do acidente sem ferimentos. Nas redes sociais, ele exibiu imagens do veículo, que deu perda total

Esquiva Falcão capota com carro na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Com 150 competidores em 13 modalidades, evento confirma o Espírito Santo entre as forças do esporte náutico no país

Ranking Capixaba de vela premia atletas no Iate Clube

Natural de Vila Velha, o treinador de 35 anos é ex-jogador do Cetaf e inclusive defendeu o time no NBB. Na transição para o cargo de técnico, João Victor fez sua carreira compondo as comissões técnicas do próprio Cetaf, trabalhando na formação de jovens no time capixaba e acumula convocações para a base de Seleção Brasileira.

Entre 2018 e 2021, João Victor teve uma passagem marcante pelo Londrina, onde disputou a própria Liga Ouro, Campeonato Paranaense e o Campeonato Brasileiro da CBB. Segundo Felipinho Azevedo, coordenador do Cetaf, o currículo do treinador

"Quem vai estar à frente da equipe é o João Victor (Freitas). Eles será o nosso treinador. João foi formado no Cetaf, compôs comissão técnica do time na época do NBB, trabalhou em Londrina, passou pela comissão técnica de seleção brasileira de base.. Ele é super capacitado para ser o head coach do time na Liga Ouro", declarou Felipinho, em entrevista ao portal A Gazeta.

Liga Ouro 2026

A Liga Ouro é a divisão de acesso do NBB. Em 2026, a competição terá a participação de seis clubes. Além do Cetaf/Vila Velha, o torneio conta com: Basket Joaçaba e Brusque Basquete, de Santa Catarina, BT/Clube de Basquete Tatuí, de São Paulo, Contagem América Towers, de Minas Gerais, e Fluminense-RJ, do Rio de Janeiro.

O formato de disputa ainda será definido. A configuração do torneio, incluindo sistema de classificação, número de jogos, playoffs e finais, será discutida em conjunto com as equipes participantes, em alinhamento com a LNB.

A partir da edição seguinte, o calendário do torneio será diferente, com início previsto para novembro de 2026, aproximando-se do ciclo de temporada do NBB. A alteração busca melhor integração ao calendário nacional, ampliar a visibilidade da Divisão de Acesso e oferecer condições ainda mais adequadas para o crescimento dos clubes e do basquete brasileiro como um todo.

Leia mais

Imagem - Cetaf/VilaVelha é confirmado na Liga Ouro de basquete

Cetaf/VilaVelha é confirmado na Liga Ouro de basquete

Imagem - Capixaba compete no Prêmio Brasil Olímpico desta quinta-feira (11)

Capixaba compete no Prêmio Brasil Olímpico desta quinta-feira (11)

Imagem - André Stein volta a competir e planeja montar um CT em Vila Velha

André Stein volta a competir e planeja montar um CT em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais