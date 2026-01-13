Automobilismo

Espírito Santo passa a integrar o Calendário Nacional de Kart Rental

Pela primeira vez, as competições realizadas em solo capixaba passarão a valer pontos

Aos amantes de kart do Espírito Santo, o Estado viverá um momento histórico em 2026. A Fãs de Kart Eventos Esportivos confirmou oficialmente a realização de cinco grandes competições ao longo do ano marcando um feito inédito: pela primeira vez, competições realizadas no ES passarão a valer pontos para o Campeonato Nacional de Kart Rental consolidando o estado como novo palco oficial do kart Rental brasileiro.

A pontuação nacional será atribuída exclusivamente às competições organizadas pela Fãs de Kart Eventos Esportivos, com as datas já definidas para a temporada, o calendário de 2026 representa um avanço significativo para o automobilismo esportivo capixaba. As competições passam a integrar o sistema de pontuação do campeonato nacional, contemplando as categorias Sênior, Leve, Médio e Pesado, o que eleva o nível técnico das provas e amplia sua relevância no cenário nacional.

Um campeonato: três modalidades distintas

O Campeonato Nacional de Kart Rental será disputado por meio de três modalidades distintas de pontuação, tornando a temporada ainda mais estratégica e competitiva.A principal delas é o Grand Slam, composto por etapas realizadas em kartódromos de padrão internacional, localizados em estados como São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Minas Gerais (MG), Goiás (GO) e Distrito Federal (DF). Essas provas possuem pontuação superior, sendo determinantes para os pilotos que almejam o título nacional.

Além do Grand Slam, o campeonato contará com duas modalidades estaduais de pontuação. No Espírito Santo, essas modalidades terão papel fundamental na definição dos campeões, com a realização de duas competições semestrais, cada uma composta por quatro etapas pontuáveis, além de três campeonatos especiais de fim de semana, disputados em meses distintos ao longo do ano.

Challengers e Campeonatos de fim de semana

O Challenger do 1° Semestre tem início no dia 29 de março contemplando sua primeira etapa, no entanto as outras três etapas ainda não possuem data oficial. Já o Challenger do 2° Semestre se inicia em 23 de agosto, ainda também sem o restante das etapas com data marcada.

Com três competições de fim de semana a serem realizadas ao decorrer do ano, o calendário para os fãs de kart se encontra recheado. A COPA VERÃO 2026 será a primeira entre elas, sendo disputada de 17 à 19 de abril. Após três meses, a FDK RACIN CUP 2026 chega no segundo final de semana de julho (10 à 12) e no fim do ano, de 16 à 18 de outubro, a FDK SUNSET RACE fecha os campeonatos de fim de semana de 2026.

Expansão da competição e Inclusão de iniciantes

A expectativa da organização é receber pilotos de diversas regiões do Brasil, que virão ao Espírito Santo em busca do maior número possível de pontos ao longo da temporada. A soma dos resultados obtidos nas diferentes modalidades definirá os campeões nacionais de cada categoria, fortalecendo ainda mais a competitividade do kart Rental brasileiro.

Outro ponto de destaque do calendário 2026 é a inclusão das categorias Estreantes ou Iniciantes, voltadas a pilotos que desejam ingressar no kartismo competitivo. A iniciativa tem como objetivo criar um ambiente estruturado para que esses competidores evoluam tecnicamente e estejam preparados para, nos próximos anos, disputar campeonatos de maior nível, incluindo o Campeonato de 2027.

