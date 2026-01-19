Home
Tenista capixaba de 15 anos conquista vice-campeonato na Costa Rica

Tenista capixaba de 15 anos conquista vice-campeonato na Costa Rica

Victor Pignaton terá salto no ranking mundial e ganha convite para torneio ainda mais valioso no mesmo local

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 18:14

O jovem de 15 anos, Victor Pignaton inicia ano com vice-campeonato de Tênis em San Jose, na Costa Rica
O jovem de 15 anos, Victor Pignaton inicia ano com vice-campeonato de Tênis em San Jose, na Costa Rica

O tenista capixaba de apenas 15 anos, Victor Pignaton, iniciou a temporada 2026 com um importante resultado internacional ao conquistar o vice-campeonato do J60 de San Jose, na Costa Rica. O torneio, disputado em quadra dura, distribui pontos para o ranking mundial da Federação Internacional de Tênis (ITF).

Ao longo da semana, Pignaton venceu cinco partidas em um evento que estreou o formato de fase inicial em grupos. Ele superou o principal favorito, o chileno Benjamin Perez, 131º do mundo, além do americano Robert McAdoo e do anfitrião Daniel Esquivel, garantindo a liderança da chave.

Nas fases eliminatórias, o capixaba manteve o bom desempenho ao vencer o canadense Thomas O’Neill nas quartas de final por 6/0 e 6/2 e o americano Dhakshish Aryan na semifinal por 4/6, 6/1 e 6/2. Na decisão, acabou superado pelo canadense Felix Roussell por 6/2 e 6/1.

“Boa semana para começar o ano com final aqui em San Jose”, destacou Pignaton, que recebeu convite para a chave principal do J300 no mesmo local, um dos maiores torneios do circuito juvenil, com início na próxima segunda-feira. Com a campanha, o jovem tenista terá um salto no ranking e deve se aproximar do top 400 mundial.

