Atleta capixaba brilha na maior ultramaratona do Brasil

André Cribari cruzou a linha de chegada na 5ª colocação geral e como o 3º melhor brasileiro da competição

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 02:50

Recordista capixaba na ultramaratona de 24 horas, com a marca de 211 quilômetros, André Cribari concluiu a Ultra Brazil 135 pelo segundo ano consecutivo Crédito: Acervo pessoal

O capixaba André Cribari voltou a colocar o Espírito Santo em destaque no cenário nacional das corridas de longa distância, pois obteve grande desempenho na Ultramaratona Brazil 135. A ultramaratona, considerada a mais importante do Brasil, disputada no tradicional Caminho da Fé, entre Águas da Prata e Paraisópolis, em Minas Gerais no dia 8 de janeiro.

Foram 240 quilômetros de percurso, com impressionantes 7.300 metros de altimetria acumulada enfrentados em 36 horas de prova, que obteve a largada às 8hrs da manhã. André cruzou a linha de chegada na 5ª colocação geral e como o 3º melhor brasileiro da competição, resultado que coroa meses de intensa preparação e disciplina.

Foram meses de dedicação, conciliando os treinos com todas as demais atividades diárias. O esforço e a disciplina foram recompensados. Além da distância, encarar as serras foi um ponto de muito desafio André Cribari Maratonista

Recordista capixaba na ultramaratona de 24 horas, com a marca de 211 quilômetros, André Cribari concluiu a Ultra Brazil 135 pelo segundo ano consecutivo, reforçando seu alto nível nas provas de ultra distância. De acordo com o atleta, agora o foco está voltado para os próximos desafios da Temporada, que incluem competições de ultramaratona no Brasil e também no exterior.

