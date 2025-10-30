Corrida

Maratona de Pedra Azul une resistência e contemplação

A prova terá largada no Quadrado de São Paulinho (Rota do Lagarto) e oferece uma combinação de desafio físico e beleza natural nas distâncias de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 10:04

Maratona Pedra Azul acontece no próximo domingo (2) Crédito: Maratona Pedra Azul/Divulgação

Correr na região serrana do Espírito Santo é uma experiência que exige fôlego e entrega – mas também recompensa pelo visual. No próximo domingo (2), atletas de todo o Brasil vão viver essa experiência na Maratona Pedra Azul. A prova, que acontece em Domingos Martins com largada no Quadrado de São Paulinho (Rota do Lagarto), oferece uma combinação rara de desafio físico e beleza natural, nas distâncias de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km.

O percurso da maratona é um verdadeiro teste de resistência: 932 metros de altimetria acumulada nos 42 km, com subidas longas, descidas técnicas e trechos em estrada de terra batida. Cada quilômetro exige estratégia, constância e atenção ao terreno — mas o esforço é recompensado a cada curva, com vistas para as montanhas e para a icônica Pedra Azul.

Localizado no coração da serra capixaba, o ponto turístico é uma das formações geológicas mais impressionantes do país. O nome vem da tonalidade azulada que reflete a luz do sol em determinados momentos do dia — um espetáculo que acompanha os corredores ao longo do trajeto. Dependendo do ângulo, é possível ver o contorno de um lagarto gigante “subindo” a pedra, imagem que se tornou símbolo da região.

“O percurso da Pedra Azul desafia o corpo e silencia a mente. É uma prova que nos faz olhar para dentro e para fora ao mesmo tempo — dentro, para descobrir a força que move cada passo; fora, para se deixar inspirar pela imensidão de um dos lugares mais bonitos do Brasil. Na Maratona Pedra Azul, cada quilômetro é um convite para desafiar seus limites e viver a essência da superação”, comenta Josué Yoshiya, organizador da prova.

Mais do que um desafio de resistência, a Maratona Pedra Azul é uma celebração da natureza e da cultura esportiva brasileira. “Para nós, apoiar a Maratona Pedra Azul é valorizar o que o Brasil tem de mais autêntico: a força dos corredores e a beleza dos percursos fora do eixo tradicional das grandes capitais. Essa diversidade é o que faz a corrida brasileira ser tão especial. Estar aqui, no coração das montanhas capixabas, é reafirmar nosso compromisso em incentivar o Brasil que corre de verdade — em todos os cantos e sob todos os tipos de solo”, afirma Bianca Dallegrave, gerente de marketing da Olympikus.

Serviço





Data: 2 de novembro

Local: Quadrado de São Paulinho (Rota do Lagarto), Pedra Azul

Distâncias: 5 km, 10 km, 21 km e 42 km

Inscrições: encerradas

