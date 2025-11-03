Home
João Fonseca ganha quatro posições e atinge melhor ranking da carreira

João Fonseca ganha quatro posições e atinge melhor ranking da carreira

O brasileiro aparece na 24ª colocação após a atualização semanal da ATP.

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 15:53

Tênis
João Fonseca é o 24º melhor do mundo no ranking da ATP Crédito: Reuters / Reuters Esportes

João Fonseca tem um novo melhor ranking na carreira, agora aparece na 24ª colocação após a atualização semanal da ATP. João Fonseca ganhou quatro posições na última semana. O brasileiro conquistou 50 pontos pelo seu desempenho no Masters 1000 de Paris depois de ser eliminado na segunda rodada pelo russo Karen Khachanov.

Tenista brasileiro encerrou a temporada oficial após lesão no ATP 250 de Atenas

João Fonseca se diz orgulhoso por temporada com 2 títulos

A prova terá largada no Quadrado de São Paulinho (Rota do Lagarto) e oferece uma combinação de desafio físico e beleza natural nas distâncias de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km

Maratona de Pedra Azul une resistência e contemplação

A joia de 19 anos se consolida como o terceiro melhor brasileiro ranqueado na história. Ele só fica atrás de Guga, que liderou o ranking, e de Thomaz Bellucci, que já foi o 21°. João Fonseca não fará mais jogos oficias nesta temporada. Com uma lombalgia, ele desistiu de participar do ATP 250 de Atenas, que acontece nesta semana. Entretanto, jogará uma partida de exibição contra Carlos Alcaraz, no dia 8 de dezembro, em Miami.

O brasileiro pode até perder posições no ranking, mas já atingiu a meta da temporada: terminar entre os 40 primeiros. João mira ser cabeça de chave no Australian Open, no começo do ano que vem. João Fonseca não fará mais jogos oficias nesta temporada. Com uma lombalgia, ele desistiu de participar do ATP 250 de Atenas, que acontece nesta semana. Entretanto, jogará uma partida de exibição contra Carlos Alcaraz, no dia 8 de dezembro, em Miami.

"Encerrando a temporada muito orgulhoso com o trabalho feito. Muito grato por tudo o que aconteceu neste ano, cheio de experiências e aprendizados que levarei para os próximos passos da minha carreira. Obrigado à minha equipe pelo compromisso, à minha família e aos patrocinadores pelo apoio, e a todo mundo que torceu. É só o começo", disse João Fonseca, no Instagram.

