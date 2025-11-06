Pelo sonho

Karatê kid capixaba: trio quer brilhar no Brasileiro e buscar vaga no Sul-Americano

Equipe parte de Vitória no dia 14 de novembro com destino a Fortaleza, no Ceará, onde competirá entre os dias 19 a 22 de novembro

Camila Müller Estagiária / [email protected]

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 09:00

Saci, Angelina e Wesley representarão o Estado em busca do Campeonato Brasileiro de Karatê Crédito: Acervo pessoal

Karatê Kid e Cobra Kai são duas grandes produções audiovisuais responsáveis por colocar a modalidade em destaque. Saindo das telonas e entrando na vida real, um trio de caratecas capixabas também busca o "estrelato". No próximo dia 14, eles partem de Vitória com destino ao Ceará para a disputa do Campeonato Brasileiro de Karatê 2025, entre os dias 19 a 22 de novembro. A competição também é válida na seletiva nacional para o Sul-Americano de 2026.

A Seleção Capixaba é formada pelo multicampeão e treinador de 55 anos, Rogério Alvarenga, o “Saci”, a talentosa Angelina Nascimento, de apenas 9 anos, além do tricampeão estadual e top 3 no Campeonato Brasileiro de 2024, Werley Ribeiro.

Em busca do tricampeonato, Rogério Alvarenga vai em busca do 2° Campeonato Brasileiro da temporada – já ganhou o CBKI deste ano, além do CBK 2018, 2024 e Copa do Brasil 2023. “Sou bicampeão brasileiro por uma Confederação e Campeão brasileiro por outra, Campeão da Copa do Brasil 2023 em Minas Gerais e 9 vezes campeão estadual capixaba", conta.

Multicampeão e treinador da Seleção Capixaba de karatê, Rogério Alvarenga “Saci” Crédito: Acervo pessoal

Da mesma forma que Saci se destaca no cenário nacional há anos, a pequena de 9 anos Angelina, que conheceu o karatê após o diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista), já possuí a marca de 14 medalhas.

“Nesse período ela participou das copinhas, de campeonatos estaduais, do brasileiro, ela já é campeã brasileira. Esse ano todas as etapas que ela participou, se classificou em primeiro lugar. Este será o segundo ano que ela irá disputar o brasileiro.’, contou Anita Pessoa, mãe da atleta.

Angelina, de 9 anos, é atleta de caratê e acumula medalhas e conquistas na modalidade Crédito: Acervo pessoal

O tricampeão estadual, Werley, revela que a trajetória para competir o Campeonato Brasileiro e a seletiva para o Sul-Americano 2026 foi desafiadora. “Moro no Norte do Estado e a maioria das competições são em Vitória, a distância é um desafio”. Obtendo um treinamento de alto rendimento, ele alcançou a classificação após ficar entre os quatro melhores da categoria do ES.

Expectativas

Às vésperas de embarcarem rumo ao Ceará, a expectativa é alta. Anita Pessoa, mãe de Angelina, diz que a filha também já conta as horas para fazer bonito. “A expectativa é grande para ela ter um destaque, né? A gente está indo para buscar o primeiro lugar e esperamos que venha!”, compartilha.

Seletiva para o Sul-Americano

Indo em busca de não apenas um, mas dois desafios, Saci e Werley vão atrás da classificação ao Sul-Americano de 2026. “Espero que com a "vaga" o apoio apareça com o firme propósito de não só de patrocinar um atleta e sim um projeto. É o meu maior sonho, trabalhar com o esporte e formar cidadãos”, afirma.

Werley Ribeiro, tricampeão estadual e top 3 no Brasileiro de 2024 Crédito: Acervo pessoal

Busca por patrocínio

A falta de apoio é o fator comum compartilhado pelos atletas. Considerando a distância entre Espírito Santo e o local da competição, que será realizada em Fortaleza, contar com apoio é determinante para o sucesso dos representantes capixabas.

“O patrocínio é sempre um desafio porque na maioria das vezes não consigo apoio nem da prefeitura, só contando mesmo com a ajuda de amigos e parentes. Na maioria das vezes tenho que tirar do meu bolso para competir”, relata Werley.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta