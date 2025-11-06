Academia comemora 20 anos com campeonato de kickboxing em shopping de Vila Velha

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:19
Uma tradicional academia de kickboxing completa 20 anos de trajetória neste mês, e a comemoração será um evento no Shopping Boulevard, para celebrar as artes marciais. A 'festa de aniversário' da Reginaldo Silva Team vai acontecer no próximo sábado (8), a partir das 16 horas, no centro comercial localizado em Itaparica, Vila Velha.
O evento promete movimentar o público com 15 lutas de kickboxing, incluindo a participação de atletas de destaque no cenário capixaba, sendo quatro campeões e quatro vice-campeões estaduais, totalizando 30 lutadores na disputa. A entrada é 1kg de alimento não perecível, que serão doados para famílias em situação de vulnerabilidade social.
"Nosso campeonato comemora os 20 anos trabalhando as técnicas da arte marcial do kickboxing com os princípios de respeito, disciplina e honra. Praticado entre os alunos e em competições estaduais e nacionais, a intenção é reforçar nossa união, como família e amigos, respeitando os limites do corpo e, ao mesmo tempo, elevando a superação pessoal, além de valorizar o esporte, foco em melhoria física e mental para a autoproteção", disse Reginaldo Silva.
O kickboxing é uma modalidade de artes marciais que combina socos e chutes, com regras específicas que visam a segurança dos atletas. No campeonato, a competição será na modalidade 'kick light', que permite golpes controlados e busca valorizar técnica, velocidade e estratégia.
"O kickboxing, como toda arte marcial, é um caminho de disciplina, respeito e superação. Ao longo desses 20 anos, tenho orgulho de ver crianças se tornando adultos fortes e conscientes, e adultos redescobrindo a alegria e a saúde através da arte de lutar", completou.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o