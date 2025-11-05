Capixaba Thaís Loureiro conquista título europeu de jiu-jitsu na Itália

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 16:09
A atleta capixaba Thaís Loureiro conquistou o título de campeã europeia No-Gi pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro (IBJJF). A competição ' Roma Fall Open International IBJJF', foi realizada na Itália e encerrada no último domingo (02).
Competindo na categoria adulta faixa-preta peso-galo, o resultado da atleta colocou na liderança do ranking da IBJJF. Thaís Loureiro também havia subido ao topo do pódio dias antes, durante o Roma Fall Open International IBJJF, disputado entre os dias 29 de outubro e 02 de novembro, também na capital italiana.
Agora a capixaba se prepara para o Campeonato Mundial da modalidade, que será realizado entre os dias 11 e 13 de dezembro, nos Estados Unidos, encerrando a temporada de 2025.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o