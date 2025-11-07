Orgulho

Luisa Stefani se torne primeira brasileira da história a chegar nas finais de um WTA

Stefani e Babos ganham 3ª seguida em Riad e Brasil buscará 1º título da história do WTA Finals

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 14:36

Stefani e Babos ganham 3ª seguida em Riad e Brasil buscará 1º título da história do WTA Finals Crédito: REUTERS/Hamad I Mohammed

O WTA Finals ocorre desde 1972 e jamais ao longo desses mais de 50 anos uma brasileira, em simples ou duplas, conseguiu chegar à disputa do título. Nesta sexta-feira, em Riad, Luisa Stefani deu mais um passo em seu sonho árabe ao avançar à inédita final ao lado da húngara Timea Babos e quebrar a escrita

Stefani e Babos se garantiram na decisão deste sábado (10h de Brasília) ao superarem a dupla número 6 do mundo, até então invicta, formada por Jelena Ostapenko, da Letônia, e Hsieh Su-wei, de Taiwan, em sets diretos, parciais de 6/4 e 7/5, alcançando a terceira vitória seguida na competição com as oito melhores duplas do planeta.

O último passo na busca pelo quinto título na temporada mais vitoriosa da carreira de Stefani será diante das vencedoras do embate entre a belga Elise Mertens e a russa Veronika Kudermetova (dupla 4ª do ranking) contra a norte-americana Taylor Townsend e a checa Katerina Siniakova (2ª). Ao lado de Babos, a brasileira conquistou os WTAs 500 de Linz, na Áustria, de Tóquio, no Japão, e de Estrasburgo, na França, além do SP Open a nível 250.

A vitória foi confirmada após saque forte de Babos e devolução na rede. Como na classificação à semifinal, elas celebraram com caloroso abraço e com a brasileira indo para os braços da comissão técnica e da torcida.

"Estou muito orgulhosa de nós, foi uma partida muito dura, de muita luta no placar, um tipo de jogo diferente do que estávamos jogando nos últimos dias, um time diferente, elas têm ritmos e estilos distintos, mas nos mantivemos perto no placar, nos puxamos como um time no torneio todo até aqui, estou muito orgulhosa por ter avançado", comemorou Stefani.

O Brasil já disputou três títulos no Finals, mas sempre entre os homens. Marcelo Melo foi vice em duplas nas edições de 2014 e 2017 e Gustavo Kuerten levantou o troféu de simples em 2000, na edição disputada em Lisboa, Portugal.

