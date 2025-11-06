Home
>
Mais Esportes
>
Autódromo no RJ custará R$ 1,3 bi e promete capacidade para 120 mil pessoas

Autódromo no RJ custará R$ 1,3 bi e promete capacidade para 120 mil pessoas

Com 4,7 km de extensão, o local poderá sediar as principais competições de automobilismo e motociclismo do mundo

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 16:55

Projeto para novo autódromo no Rio de Janeiro
Projeto para novo autódromo no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

O empreendimento tem investimento estimado em R$ 1,3 bilhão e início das obras previsto para o primeiro trimestre de 2026. A expectativa é que o novo autódromo fique pronto em um intervalo de dois anos.

Recomendado para você

Com 4,7 km de extensão, o local poderá sediar as principais competições de automobilismo e motociclismo do mundo

Autódromo no RJ custará R$ 1,3 bi e promete capacidade para 120 mil pessoas

Reginaldo Silva Team vai realizar um evento envolvendo 30 lutadores no Shopping Boulevard no próximo sábado (8)

Academia comemora 20 anos com campeonato de kickboxing em shopping de Vila Velha

Equipe parte de Vitória no dia 14 de novembro com destino a Fortaleza, no Ceará, onde competirá entre os dias 19 a 22 de novembro

Karatê kid capixaba: trio quer brilhar no Brasileiro e buscar vaga no Sul-Americano

O autódromo terá capacidade para 120 mil pessoas e pista de 4,7 km de extensão, desenhada seguindo os patrões padrões da FIA Grau 1 e FIM Grau A, o que permitirá ao local sediar as principais competições internacionais de automobilismo e motociclismo. A área de construção é de aproximadamente 2 milhões de metros quadrados, e está na Zona Oeste.

Já a pista foi pensada para privilegiar as ultrapassagens. O circuito, também apresentado nesta quinta-feira (06), terá apenas 10 curvas, poderá oferecer até 11 opções de traçado e ter velocidade média, em simulações com parâmetros da Fórmula 1, de 241 km/h.

Esse é um projeto com recurso privado. É um trabalho de longo prazo, mas já está mais do que comprovado que grandes eventos, grandes equipamentos esportivos e tornar o Rio mais internacional é bom para a economia da cidade, é bom para quem mais precisa. Temos visto isso em tudo de grande que acontece na cidade. Esse é o objetivo com esse autódromo. Agora o desafio é trazer de volta a Fórmula 1, a motovelocidade, a Fórmula Indy. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro

O complexo contará com estruturas como: Centro de Experiências integrado ao traçado da pista, áreas para atividades automotivas, camarotes, arquibancadas, lojas, centro de mídia e hospitalidade, além de heliponto, estacionamento, áreas técnicas e sistemas de captação de água da chuva.

O local certamente se tornará um novo ícone esportivo voltado à experiência do público no Rio, contribuindo para revitalizar o automobilismo internacional na região. Thiago Nunes, porta-voz da Populous, empresa responsável por instalações como o circuito de Silverstone, no Reino Unido

Além do autódromo, está prevista a construção de uma nova estação do BRT. O projeto do Parque Autódromo de Guaratiba foi aprovado através de um projeto de lei na Câmara dos Vereadores do município.

Leia mais

Imagem - Academia comemora 20 anos com campeonato de kickboxing em shopping de Vila Velha

Academia comemora 20 anos com campeonato de kickboxing em shopping de Vila Velha

Imagem - Karatê kid capixaba: trio quer brilhar no Brasileiro e buscar vaga no Sul-Americano

Karatê kid capixaba: trio quer brilhar no Brasileiro e buscar vaga no Sul-Americano

Imagem - Capixaba Thaís Loureiro conquista título europeu de jiu-jitsu na Itália

Capixaba Thaís Loureiro conquista título europeu de jiu-jitsu na Itália

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes Automobilismo Corrida

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais