Futebol americano

Jogador da NFL, Marshawn Kneeland é encontrado morto nesta quarta-feira (6)

Atleta de 24 anos foi encontrado já sem vida por volta no começo da madrugada desta quinta (6)

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 18:30

Marshawn Kneeland, defensor do Dallas Cowboys, morreu aos 24 anos Crédito: Reprodução/Dallas Cowboys

O jogador de futebol americano Marshawn Kneeland, de 24 anos, defensive end do time Dallas Cowboys, faleceu nesta quarta-feira (5). A franquia e a NFL confirmaram a informação na manhã desta quinta-feira (6). De acordo com a polícia da cidade de Frisco, no Texas, o atleta foi encontrado morto com um tiro na cabeça.

A polícia seguiu o carro de Marshawn após os agentes receberem informações que o jogador teria expressado pensamentos suicidas. O atleta bateu com o veículo em uma via da cidade, mas conseguiu se despistar dos policiais e deixar o local do acidente a pé. Ele foi encontrado já sem vida por volta no começo da madrugada desta quinta.

"É com profunda tristeza que o Dallas Cowboys informa que Marshawn Kneeland faleceu tragicamente nesta manhã. Marshawn era um companheiro de equipe muito querido e um membro respeitado da nossa organização. Nossos pensamentos e orações estão com sua namorada, Catalina, e com sua família", disse o time em nota.

Kneeland estava em sua segunda temporada com a franquia texana, atuando em sete dos nove jogos da equipe neste ano. Em seu último duelo, contra o Arizona Cardinals, na segunda-feira (3), Marshawn marcou o primeiro touchdown de sua carreira ao recuperar um punt bloqueado na end zone.

Escolhido na segunda rodada do Draft da NFL de 2024 (56ª escolha geral), vindo de Western Michigan, Kneeland havia registrado um sack, 15 tackles e seis pressões ao quarterback nesta temporada. Como calouro, em 2024, o defensive end perdeu seis jogos por lesão, mas ainda assim atuou em 11 partidas, com uma delas como titular.

