Real Madrid envia provas à Uefa após acusação de racismo contra Vini Jr

O episódio aconteceu em partida da Liga dos Campeões na última terça (17)

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 12:10

Real Madrid afirmou que enviou provas à Uefa da acusação de racismo de Vinicius Júnior contra Gianluca Prestianni, do Benfica, o episódio aconteceu em partida da Liga dos Campeões Crédito: Fotoarena/Folhapress

Na manhã desta quinta-feira (19), o clube espanhol Real Madrid afirmou que enviou provas à Uefa da acusação de racismo de Vinicius Júnior contra Gianluca Prestianni, do Benfica. O episódio aconteceu em partida da Liga dos Campeões.

'Episódios inaceitáveis'. Em nota divulgada nas redes sociais, o clube merengue afirmou que encaminho à entidade máxima do futebol europeu "todas as provas disponíveis" do ocorrido no jogo contra o Benfica. O Real também repudiou casos de racismo durante o jogo.

"O nosso clube colaborou ativamente com a investigação aberta pela UEFA após os episódios inaceitáveis de racismo vivenciados durante essa partida", disse o clube em comunicado oficial.

A equipe madridista, inclusive, disse que continuará colaborando com as instituições para acabar com o racismo no esporte. "O Real agradece o apoio unânime, a solidariedade e o carinho que o nosso jogador Vini Jr recebeu de todos os setores da comunidade global do futebol".

O Real Madrid continuará trabalhando, em colaboração com todas as instituições, para erradicar o racismo, a violência e o ódio no esporte e na sociedade. Real Madrid, em comunicado oficial

Caso aconteceu após comemoração de gol em jogo da Champions League. Vini dançou em frente à bandeirinha de escanteio, e torcedores do Benfica arremessaram objetos em direção a ele. ]

O árbitro deu um cartão amarelo ao brasileiro, que batia boca com Prestianni. Logo depois, Vini acusou o argentino de racismo. Nas imagens, é possível ver que Prestianni colocou a camisa na frente da boca durante a discussão. Ao ser xingado, o camisa 7 do Real correu ao juiz.

Leia a nota completa do Real Madrid

"O Real Madrid C. F. anuncia que hoje apresentou à UEFA todas as provas disponíveis relativas aos incidentes ocorridos na última terça-feira, 17 de fevereiro, durante a partida da Liga dos Campeões disputada pela nossa equipe, em Lisboa, contra o SL Benfica.

O nosso clube colaborou ativamente com a investigação aberta pela UEFA após os episódios inaceitáveis de racismo vivenciados durante essa partida.

O Real Madrid agradece o apoio unânime, a solidariedade e o carinho que o nosso jogador @ViniJr recebeu de todos os setores da comunidade global do futebol.

O Real Madrid continuará trabalhando, em colaboração com todas as instituições, para erradicar o racismo, a violência e o ódio no esporte e na sociedade".

