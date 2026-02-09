Ex-Flamengo e Desportiva

Sávio está confirmado na seleção do Brasil da World Legends Cup

O capixaba e outros grandes nomes do futebol mundial estarão na competição inédita, que será disputada no Rio de Janeiro

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 18:55

Sávio em entrevista para o Bom dia Espírito Santo Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Em ano de Copa do Mundo, os amantes de futebol também terão outra competição para acompanhar: a World Legends Cup. O evento inédito reunirá lendas do futebol mundial representando suas seleções, como Cafu, Thierry Henry, Gianluigi Buffon, Clarence Seedorf, e o capixaba Sávio Bortolini, ex-Flamengo e Real Madrid.

Formado nas categorias de base da Desportiva Ferroviária e revelado pelo Fla, Sávio foi ídolo da torcida rubro-negra na década de 1990, vencendo o Campeonato Brasileiro de 1992, o Campeonato Carioca de 1996 e, em sua segunda passagem, a Copa do Brasil 2006.

Além de brilhar no futebol brasileiro, ele também fez sucesso no futebol espanhol, onde atuou principalmente pelor Real Madrid. No clube merengue, ele foi tricampeão da Liga dos Campeões da Europa, somando 160 jogos, 29 gols e 26 assistências em cinco temporadas.

Sávio fez parte de uma geração vencedora no Real Madrid Crédito: Real Madrid/Divulgação

Sávio pela seleção brasileira

Pela seleção brasileira, Sávio foi medalhista de bronze nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996, além de ter sido campeão do Torneio Pré-Olímpico, no mesmo ano. Pelo time principal, ele acumulou 24 partidas oficiais, com seis gols, sendo vice-campeão da Copa América de 1995.

Na World Legends Cup, além dele, Romário, Bebeto, Kaká, Júnior, Adriano, Emerson, Ricardo Rocha e Athirson são alguns dos outros nomes que vão integrar a seleção brasileira, que será comandada por Zico.

Sávio Bortolini lança o livro "Dribles certeiros de uma carreira de sucesso". Crédito: Divulgação

Formato da competição

O torneio terá sete partidas ao todo, disputadas em dois tempos de 30 minutos, e em formato eliminatório. Cada equipe terá cerca de 20 jogadores e não haverá limites de substituições. As quartas e as semifinais acontecerão no Estádio Nilton Santos, enquanto o Maracanã receberá a final. Os organizadores da World Legends Cup devem informar as datas das partidas em breve.

