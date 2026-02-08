Home
>
Futebol
>
Vasco vence Botafogo e pega o Volta Redonda nas quartas do Carioca

Vasco vence Botafogo e pega o Volta Redonda nas quartas do Carioca

Brenner e Coutinho garantiram vitória no clássico

IGOR SIQUEIRA

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 21:51

Brenner, Vasco
Brenner, Vasco Crédito: Matheus Lima/Vasco SAF

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco venceu o Botafogo por 2 a 0, neste domingo (8), em São Januário, pela última rodada da fase de classificação do Carioca.

Recomendado para você

Brenner e Coutinho garantiram vitória no clássico

Vasco vence Botafogo e pega o Volta Redonda nas quartas do Carioca

Gian Carlos, de pênalti, marcou o gol da vitória sobre a Locomotiva Grená, no Araripe

Capixaba vence e Desportiva fica em situação delicada no Estadual

Goleada por 7 a 1 no Sampaio Corrêa combinada à derrota do Nova Iguaçu pôs o Rubro-Negro na próxima fase da competição; adversário será o Botafogo

Flamengo embola mata-mata com clássico nas quartas após campanha instável

Os gols foram do atacante Brenner, o primeiro dele desde que chegou ao time de Fernando Diniz, e Coutinho, de pênalti.

O resultado decretou o desenho das quartas de final do Estadual, e o Vasco conseguiu evitar um duelo com o Fluminense logo de cara. A Ferj ainda vai confirmar dias e horários de cada jogo.

Os vascaínos chegaram aos 11 pontos e ficaram em segundo no Grupo A. Com isso, vão encarar o Volta Redonda, como mandantes. No mesmo lado da chave, o outro duelo de quartas de final será Fluminense x Bangu.

Já o Botafogo vai pegar o Flamengo nas quartas, como definido no sábado, enquanto Madureira e Boavista lutarão por outra vaga nas semifinais.

O gol vascaíno veio no segundo tempo, quando o Botafogo já tinha um jogador a menos: o volante Marquinhos foi expulso.

Antes do mata-mata do Estadual, o Vasco encara o Bahia, pelo Brasileirão, também em São Januário, quarta-feira, às 21h30.

Na quinta, também pelo Brasileirão, o Botafogo tem mais um clássico: pega o Fluminense, no Maracanã.

Atraso de meia-hora

Independentemente do resultado contra o Vasco, o Botafogo já terminaria líder do Grupo A e sabendo que pegaria o Flamengo nas quartas. Isso se refletiu na escalação. Martin Anselmi decidiu poupar jogadores e colocou meio time de jogadores da base.

O Vasco, por outro lado, apostou praticamente na força máxima, apesar do campo pesado por causa da chuva incessante no Rio. Só o zagueiro Cuesta foi preservado.

Mas antes de a bola rolar, foi preciso tentar amenizar os efeitos da chuva. A partida foi adiada em meia-hora por causa disso: começou 18h30. A turma do rodo entrou em ação, mas como não parou de chover, o jogo ficou ainda mais truncado.

Mais cartões do que chances

O primeiro tempo teve mais cartões amarelos do que chances de gol. Na parte criativa, o Vasco foi quem tentou mais - ainda que o jogo tenha sido feio, pela dificuldade da bola de correr.

O lance mais perigoso foi uma cobrança de falta de Coutinho. Ela foi resultado do lance que puxa o outro assunto mencionado: os cartões.

Marquinhos exagerou na dose. Tomou o primeiro amarelo logo aos três minutos. E já aos 43 minutos do primeiro tempo, acertou outra entrada dura, agora em Barros. O árbitro Yuri Elino nem titubeou para mostrar os dois amarelos e, consequentemente, o vermelho.

No lado do Vasco, só quem chegou mais forte em um adversário foi Robert Renan, outro amarelado na etapa inicial.

Vasco deslancha

Com a superioridade numérica, o segundo tempo trouxe o alívio que o Vasco precisava.

O Botafogo tentou se reorganizar com substituições logo no intervalo, mas pagou o preço pelo desentrosamento e falta de experiência.

Bernardo Valim, por exemplo, que entrou no lugar de Alexander Barboza, falhou em um cruzamento na área alvinegra. Foi aí que Brenner aproveitou para fazer 1 a 0, logo aos três minutos do segundo tempo.

O Vasco não tirou o pé do acelerador. Brenner foi derrubado por Justino na área, após receber de GB. Coutinho bateu com tranquilidade no meio e ampliou: 2 a 0, aos 17 minutos.

Pelo cenário do jogo - time enfraquecido e inferioridade numérica -, tudo resolvido para o Vasco.

Mas ainda deu tempo para uma confusão que envolveu até o banco de reservas do Botafogo. Allan, cria do Vasco, foi expulso.

FICHA TÉCNICA

Vasco 2 x 0 Botafogo

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Data/Hora: 8/2/2026, às 18h30

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thayse Marques Fonseca

Cartões amarelos: Robert Renan (VAS); Marquinhos (BOT)

Cartão vermelho: Marquinhos (BOT), 44'/1ºT

Gols: Brenner, 3'/2ºT (1-0); Coutinho, 17'/2ºT (2-0)

Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê) e Coutinho (Johan Rojas); Andrés Gómez (Paulo Henrique), Nuno Moreira (GB) e Benner (Marino Hinestroza). Técnico: Fernando Diniz

Botafogo: Léo Linck, Kadu, Bastos, Barboza (Bernardo Valim) e Justino; Gabriel Abdias, Marquinhos, Jordan Barrera (Arthur Novaes), Nathan Fernandes (Kauan Toledo) e Matheus Martins (Arthur Izaque); Kadir (Caio Valle). Técnico: Martín Anselmi

Leia mais

Imagem - Capixaba vence e Desportiva fica em situação delicada no Estadual

Capixaba vence e Desportiva fica em situação delicada no Estadual

Imagem - Vitória volta à liderança e rebaixa o Rio Branco VN no Capixaba

Vitória volta à liderança e rebaixa o Rio Branco VN no Capixaba

Imagem - Rio Branco e Forte empatam pela oitava rodada do Capixaba

Rio Branco e Forte empatam pela oitava rodada do Capixaba

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais