Vasco vence Botafogo e pega o Volta Redonda nas quartas do Carioca

8 de fevereiro de 2026
RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco venceu o Botafogo por 2 a 0, neste domingo (8), em São Januário, pela última rodada da fase de classificação do Carioca.
Os gols foram do atacante Brenner, o primeiro dele desde que chegou ao time de Fernando Diniz, e Coutinho, de pênalti.
O resultado decretou o desenho das quartas de final do Estadual, e o Vasco conseguiu evitar um duelo com o Fluminense logo de cara. A Ferj ainda vai confirmar dias e horários de cada jogo.
Os vascaínos chegaram aos 11 pontos e ficaram em segundo no Grupo A. Com isso, vão encarar o Volta Redonda, como mandantes. No mesmo lado da chave, o outro duelo de quartas de final será Fluminense x Bangu.
Já o Botafogo vai pegar o Flamengo nas quartas, como definido no sábado, enquanto Madureira e Boavista lutarão por outra vaga nas semifinais.
O gol vascaíno veio no segundo tempo, quando o Botafogo já tinha um jogador a menos: o volante Marquinhos foi expulso.
Antes do mata-mata do Estadual, o Vasco encara o Bahia, pelo Brasileirão, também em São Januário, quarta-feira, às 21h30.
Na quinta, também pelo Brasileirão, o Botafogo tem mais um clássico: pega o Fluminense, no Maracanã.
Atraso de meia-hora
Independentemente do resultado contra o Vasco, o Botafogo já terminaria líder do Grupo A e sabendo que pegaria o Flamengo nas quartas. Isso se refletiu na escalação. Martin Anselmi decidiu poupar jogadores e colocou meio time de jogadores da base.
O Vasco, por outro lado, apostou praticamente na força máxima, apesar do campo pesado por causa da chuva incessante no Rio. Só o zagueiro Cuesta foi preservado.
Mas antes de a bola rolar, foi preciso tentar amenizar os efeitos da chuva. A partida foi adiada em meia-hora por causa disso: começou 18h30. A turma do rodo entrou em ação, mas como não parou de chover, o jogo ficou ainda mais truncado.
Mais cartões do que chances
O primeiro tempo teve mais cartões amarelos do que chances de gol. Na parte criativa, o Vasco foi quem tentou mais - ainda que o jogo tenha sido feio, pela dificuldade da bola de correr.
O lance mais perigoso foi uma cobrança de falta de Coutinho. Ela foi resultado do lance que puxa o outro assunto mencionado: os cartões.
Marquinhos exagerou na dose. Tomou o primeiro amarelo logo aos três minutos. E já aos 43 minutos do primeiro tempo, acertou outra entrada dura, agora em Barros. O árbitro Yuri Elino nem titubeou para mostrar os dois amarelos e, consequentemente, o vermelho.
No lado do Vasco, só quem chegou mais forte em um adversário foi Robert Renan, outro amarelado na etapa inicial.
Vasco deslancha
Com a superioridade numérica, o segundo tempo trouxe o alívio que o Vasco precisava.
O Botafogo tentou se reorganizar com substituições logo no intervalo, mas pagou o preço pelo desentrosamento e falta de experiência.
Bernardo Valim, por exemplo, que entrou no lugar de Alexander Barboza, falhou em um cruzamento na área alvinegra. Foi aí que Brenner aproveitou para fazer 1 a 0, logo aos três minutos do segundo tempo.
O Vasco não tirou o pé do acelerador. Brenner foi derrubado por Justino na área, após receber de GB. Coutinho bateu com tranquilidade no meio e ampliou: 2 a 0, aos 17 minutos.
Pelo cenário do jogo - time enfraquecido e inferioridade numérica -, tudo resolvido para o Vasco.
Mas ainda deu tempo para uma confusão que envolveu até o banco de reservas do Botafogo. Allan, cria do Vasco, foi expulso.
FICHA TÉCNICA
Vasco 2 x 0 Botafogo
Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
Data/Hora: 8/2/2026, às 18h30
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz
Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thayse Marques Fonseca
Cartões amarelos: Robert Renan (VAS); Marquinhos (BOT)
Cartão vermelho: Marquinhos (BOT), 44'/1ºT
Gols: Brenner, 3'/2ºT (1-0); Coutinho, 17'/2ºT (2-0)
Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê) e Coutinho (Johan Rojas); Andrés Gómez (Paulo Henrique), Nuno Moreira (GB) e Benner (Marino Hinestroza). Técnico: Fernando Diniz
Botafogo: Léo Linck, Kadu, Bastos, Barboza (Bernardo Valim) e Justino; Gabriel Abdias, Marquinhos, Jordan Barrera (Arthur Novaes), Nathan Fernandes (Kauan Toledo) e Matheus Martins (Arthur Izaque); Kadir (Caio Valle). Técnico: Martín Anselmi
