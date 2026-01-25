Futebol

Fifa lança marca da Copa do Mundo feminina no Brasil e abre cadastro para ingressos

Cerimônia no Rio de Janeiro tem homenagens a jogadores homens campeões mundiais e presença limitada de jogadoras

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 15:35

RIO DE JANEIRO - A Fifa (Federação Internacional de Futebol) lançou neste domingo (25) a identidade visual da Copa do Mundo feminina, que será disputada no Brasil em 2027. A entidade também abriu um cadastro para interessados por ingressos para a competição.

A cerimônia foi marcada por promessas de valorização da modalidade e otimismo com o processo de renovação da seleção brasileira, que nunca venceu um Mundial feminino – a melhor colocação foi o vice-campeonato na China, em 2007.

"A atmosfera de uma Copa do Mundo em casa tende a nos favorecer", afirmou o técnico do time nacional, Arthur Elias, em entrevista antes do evento deste domingo (25).

Elias disse que o país hoje tem uma nova geração de jogadoras muito competitivas e que teve em 2025 seu ano mais consistente. "Coletivamente, a gente está sem dúvida em um dos melhores momentos da seleção".

Identidade da Copa do Mundo Feminina do Brasil, de 2027, foi revelada em evento no Rio Crédito: Fifa/Divulgação

A escolha do Brasil para sediar a Copa foi anunciada em maio de 2024, em Bancoc, na Tailândia. A candidatura brasileira superou a proposta conjunta apresentada por Bélgica, Alemanha e Holanda.

A competição terá 32 seleções, que jogarão em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife e Fortaleza. O torneio será realizado de 24 de junho a 25 de julho.

Os torcedores já podem se inscrever para demonstrar interesse pelos ingressos no site da Fifa.

Durante o evento, membros da Fifa, jogadores e jogadoras falaram sobre a oportunidade de valorização da modalidade com a realização da Copa do Mundo.

"Espero que possamos aproximar cada vez mais os torcedores do futebol feminino, que possamos mudar a estrutura do futebol feminino", disse a ex-jogadora Formiga, que disputou sete Copas com a camisa da seleção.

Mas a cerimônia da Fifa indicou que o caminho ainda é longo, mesmo dentro da própria entidade: metade do tempo do evento foi gasto com a Copa do Mundo masculina de 2026 e homenagens a ex-jogadores campeões do mundo.

Os campeões Pepe (1958), Mengálvio (1962), Jairzinho (1970), Bebeto (1994), Cafu e Ronaldo (que venceram em 1994 e 2002), receberam do pesidente da Fifa, GIanni Infantino, uma réplica do troféu da Copa do Mundo. O tricampeão Pelé foi homenageado com a exibição de um vídeo.

Questionada sobre a limitada presença de jogadoras no evento, a diretora de futebol da Fifa, Jill Ellis, argumentou que Cafu, Ronaldo e Bebeto têm sido grandes apoiadores do futebol feminino.

"É muito importante trazer a Copa do Mundo para a América do Sul", afirmou, após a cerimônia. "A Copa do Mundo vai mudar o cenário. Vamos ver um crescimento contínuo da modalidade."

