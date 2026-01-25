Home
Fifa lança marca da Copa do Mundo feminina no Brasil e abre cadastro para ingressos

Cerimônia no Rio de Janeiro tem homenagens a jogadores homens campeões mundiais e presença limitada de jogadoras

NICOLA PAMPLONA

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 15:35

RIO DE JANEIRO - A Fifa (Federação Internacional de Futebol) lançou neste domingo (25) a identidade visual da Copa do Mundo feminina, que será disputada no Brasil em 2027. A entidade também abriu um cadastro para interessados por ingressos para a competição.

A cerimônia foi marcada por promessas de valorização da modalidade e otimismo com o processo de renovação da seleção brasileira, que nunca venceu um Mundial feminino – a melhor colocação foi o vice-campeonato na China, em 2007.

"A atmosfera de uma Copa do Mundo em casa tende a nos favorecer", afirmou o técnico do time nacional, Arthur Elias, em entrevista antes do evento deste domingo (25).

Elias disse que o país hoje tem uma nova geração de jogadoras muito competitivas e que teve em 2025 seu ano mais consistente. "Coletivamente, a gente está sem dúvida em um dos melhores momentos da seleção".

Lançamento da logomarca da Copa do Mundo Feminina do Brasil, de 2027
Identidade da Copa do Mundo Feminina do Brasil, de 2027, foi revelada em evento no Rio Crédito: Fifa/Divulgação

A escolha do Brasil para sediar a Copa foi anunciada em maio de 2024, em Bancoc, na Tailândia. A candidatura brasileira superou a proposta conjunta apresentada por Bélgica, Alemanha e Holanda.

A competição terá 32 seleções, que jogarão em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife e Fortaleza. O torneio será realizado de 24 de junho a 25 de julho.

Os torcedores já podem se inscrever para demonstrar interesse pelos ingressos no site da Fifa.

Durante o evento, membros da Fifa, jogadores e jogadoras falaram sobre a oportunidade de valorização da modalidade com a realização da Copa do Mundo.

"Espero que possamos aproximar cada vez mais os torcedores do futebol feminino, que possamos mudar a estrutura do futebol feminino", disse a ex-jogadora Formiga, que disputou sete Copas com a camisa da seleção.

Mas a cerimônia da Fifa indicou que o caminho ainda é longo, mesmo dentro da própria entidade: metade do tempo do evento foi gasto com a Copa do Mundo masculina de 2026 e homenagens a ex-jogadores campeões do mundo.

Os campeões Pepe (1958), Mengálvio (1962), Jairzinho (1970), Bebeto (1994), Cafu e Ronaldo (que venceram em 1994 e 2002), receberam do pesidente da Fifa, GIanni Infantino, uma réplica do troféu da Copa do Mundo. O tricampeão Pelé foi homenageado com a exibição de um vídeo.

Questionada sobre a limitada presença de jogadoras no evento, a diretora de futebol da Fifa, Jill Ellis, argumentou que Cafu, Ronaldo e Bebeto têm sido grandes apoiadores do futebol feminino.

"É muito importante trazer a Copa do Mundo para a América do Sul", afirmou, após a cerimônia. "A Copa do Mundo vai mudar o cenário. Vamos ver um crescimento contínuo da modalidade."

