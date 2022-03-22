Lucas Silva fala sobre 'agressão' no Beira-Rio

No último sábado, o Grêmio visitou o Internacional e encaminhou a sua vaga na final do Campeonato Gaúcho ao vencer por 3 a 0.

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Apesar de não ter marcado nenhum gol na partida, o volante Lucas Silva foi um dos nomes mais comentados do Tricolor, já que foi atingido por um celular pelo torcedor do Inter.

Com o sangue mais frio, o meio-campista se manifestou sobre a agressão que sofreu no Beira-Rio.

‘Na hora do acidente, fiquei muito assustado, principalmente porque saiu muito sangue na minha mão. Imaginei que poderia ter sido algo pior, porém agradeço ao doutor Márcio Dornelles, ao Lucão, nosso massagista, que de prontidão conseguiram estancar rápido o sangue, tranquilizando que estava bem, apenas um corte. Ainda voltei para o jogo, mas pelo sangramento tive que ser substituído’, afirmou o meio-campista.

Violência

Vale citar, que na fase de grupos do Gauchão, o ônibus do Grêmio foi atingido por uma pedra jogada pela torcida do Inter. O volante Villasanti foi atingido e o jogo cancelado.