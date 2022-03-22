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futebol

Lucas Silva fala sobre 'agressão' no Beira-Rio

Volante do Grêmio foi atingido por um celular no rosto durante o clássico do último sábado...
LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2022 às 16:23

Publicado em 22 de Março de 2022 às 16:23

No último sábado, o Grêmio visitou o Internacional e encaminhou a sua vaga na final do Campeonato Gaúcho ao vencer por 3 a 0.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Apesar de não ter marcado nenhum gol na partida, o volante Lucas Silva foi um dos nomes mais comentados do Tricolor, já que foi atingido por um celular pelo torcedor do Inter.
Com o sangue mais frio, o meio-campista se manifestou sobre a agressão que sofreu no Beira-Rio.
‘Na hora do acidente, fiquei muito assustado, principalmente porque saiu muito sangue na minha mão. Imaginei que poderia ter sido algo pior, porém agradeço ao doutor Márcio Dornelles, ao Lucão, nosso massagista, que de prontidão conseguiram estancar rápido o sangue, tranquilizando que estava bem, apenas um corte. Ainda voltei para o jogo, mas pelo sangramento tive que ser substituído’, afirmou o meio-campista.
Violência
Vale citar, que na fase de grupos do Gauchão, o ônibus do Grêmio foi atingido por uma pedra jogada pela torcida do Inter. O volante Villasanti foi atingido e o jogo cancelado.
Crédito: Reprodução/Premiere

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