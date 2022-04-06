Promessa cumprida: Lincoln presenteia morador de asilo com camisa do Flamengo

Lincoln conseguiu cumprir a promessa de entregar a camisa do Flamengo a José de Jesus, idoso que vive mora em um asilo, em Muqui Crédito: Acervo Pessoal

Em novembro de 2021, ainda no Japão, o atacante de 21 anos já tinha planos de passar a pausa de inverno do Campeonato Japonês no Espírito Santo. Na onda da solidariedade, o jogador se sensibilizou com o pedido do senhor José, que vive no Lar Frei Pedro (Associação Abrigo Para Idosos de Muqui) e desejava uma camisa do Flamengo.

Lincoln esperava entregar a camisa, logo após o jogo beneficente, realizado junto ao capixaba Rhayner, do Yokohama FC-JAP, mas precisou retornar ao Japão a pedido do Vissel Kobe. Porém, o pai de Lincoln, Josimar Dias, e a família ajudaram o jogador a entregar a autografada (assista abaixo).

Your browser does not support the video tag.

"Quando eu vim para o Japão eu deixei a camisa assinada para ele e o meu pai enviou-me um vídeo do Sr. José que eu fiquei muito emocionado, ele estava com a camisa no peito falando “Aqui é Flamengo” e desejando coisas boas para mim e para a minha família", declarou.

Lincoln chegou no Flamengo com apenas 11 anos de idade e defendeu as cores do Rubro-Negro por quase uma década. O jogador tenta aproximação com o povo capixaba desde os 16 anos, quando participou de sua primeira partida beneficente no Espírito Santo. Por isso, Lincoln lamentou o fato de não poder entregar a camisa pessoalmente, já que está atuando pelo Vissel Kobe no futebol japonês.

"Procuramos no Google, pedimos informações, tentamos ligar inúmeras vezes e só conseguimos entrar em contato em março. Nós estávamos tentando desde dezembro porque a intenção era eu entregar pessoalmente. Eu sou Flamengo desde que me entendo por gente, o meu vínculo sempre irá existir e o Flamengo sempre estará no meu coração. Fico muito feliz e orgulhoso por ganhar muitos títulos pelo meu time de coração. Porém, a questão toda foi fazer feliz mais um apaixonado pelo futebol como o Sr. José."

Your browser does not support the video tag.