Inmet emite alerta de perigo para chuvas intensas em todo o ES

O aviso, de classificação amarela — a menor na escala de grau de risco — é válido até as 10h desta quinta-feira (14). O alerta aponta que pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e os ventos, considerados intensos, podem chegar a 60 km/h. O risco é baixo para o corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Inmet emitiu alerta de perigo potencial para chuvas Crédito: Inmet

Orientações do Inmet - Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

FRENTE FRIA

Como já divulgado, a frente fria, que tem avançado pelo Sul do Brasil, deve chegar à Região Sudeste por São Paulo, nesta quarta-feira (13), e atingir o Espírito Santo na quinta-feira.

Segundo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ( Incaper ), o sol pode até aparecer entre algumas nuvens, mas está prevista chuva para todas as regiões na Sexta-feira da Paixão.

Segundo o Incaper, o vento deve soprar com moderada intensidade pelo litoral do Estado e, em alguns momentos, as rajadas podem ser de forte intensidade.

Segundo o Climatempo, a frente fria vai trazer uma massa polar capaz de fazer várias capitais brasileiras registrarem recordes de frio para o ano de 2022. Os recordes poderão ser de menor temperatura mínima e de menor temperatura máxima, ou madrugada e tarde mais fria.