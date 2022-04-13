Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tempo

Inmet emite alerta de perigo para chuvas intensas em todo o ES

Segundo aviso — válido até as 10h desta quinta-feira (14) — pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e os ventos, considerados intensos, podem chegar a 60 km/h
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

13 abr 2022 às 14:27

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 14:27

Aparentemente não vai dar praia. Após anúncio em A Gazeta de possível recorde de frio e tempo fechado para o feriadão de Semana Santa, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quarta-feira (13), alerta de chuvas intensas para todo o Espírito Santo.
O aviso, de classificação amarela — a menor na escala de grau de risco — é válido até as 10h desta quinta-feira (14). O alerta aponta que pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e os ventos, considerados intensos, podem chegar a 60 km/h. O risco é baixo para o corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
chuva no es
Inmet emitiu alerta de perigo potencial para chuvas Crédito: Inmet

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

FRENTE FRIA

Como já divulgado, a frente fria, que tem avançado pelo Sul do Brasil, deve chegar à Região Sudeste por São Paulo, nesta quarta-feira (13), e atingir o Espírito Santo na quinta-feira.
Segundo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sol pode até aparecer entre algumas nuvens, mas está prevista chuva para todas as regiões na Sexta-feira da Paixão.
Segundo o Incaper, o vento deve soprar com moderada intensidade pelo litoral do Estado e, em alguns momentos, as rajadas podem ser de forte intensidade.
Segundo o Climatempo, a frente fria vai trazer uma massa polar capaz de fazer várias capitais brasileiras registrarem recordes de frio para o ano de 2022. Os recordes poderão ser de menor temperatura mínima e de menor temperatura máxima, ou madrugada e tarde mais fria.
Em Vitória, o recorde de menor mínima e menor máxima deve ser batido no sábado (16), superando os atuais índices registrados até o momento. No dia 22 de março, a Capital registrou a menor mínima de 20,3 °C. Já no dia 9 de janeiro foi registrada a menor máxima, com 26,2 °C.

Veja Também

Afinal, como se mede a quantidade de chuva?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Clima Incaper Inmet Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'
Imagem BBC Brasil
O cofre nos EUA que guarda toneladas de barras de ouro de vários países – e por que europeus querem tirá-las de lá
Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados