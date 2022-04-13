Inmet emite alerta de perigo para chuvas intensas em todo o ES

O aviso, de classificação amarela — a menor na escala de grau de risco — é válido até as 10h desta quinta-feira (14). O alerta aponta que pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e os ventos, considerados intensos, podem chegar a 60 km/h. O risco é baixo para o corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Como já divulgado, a frente fria, que tem avançado pelo Sul do Brasil, deve chegar à Região Sudeste por São Paulo, nesta quarta-feira (13), e atingir o Espírito Santo na quinta-feira.
Segundo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper
), o sol pode até aparecer entre algumas nuvens, mas está prevista chuva para todas as regiões na Sexta-feira da Paixão.
Segundo o Incaper, o vento deve soprar com moderada intensidade pelo litoral do Estado e, em alguns momentos, as rajadas podem ser de forte intensidade.
Segundo o Climatempo, a frente fria vai trazer uma massa polar capaz de fazer várias capitais brasileiras registrarem recordes de frio para o ano de 2022. Os recordes poderão ser de menor temperatura mínima e de menor temperatura máxima, ou madrugada e tarde mais fria.
Em Vitória, o recorde de menor mínima e menor máxima deve ser batido no sábado (16), superando os atuais índices registrados até o momento. No dia 22 de março, a Capital registrou a menor mínima de 20,3 °C. Já no dia 9 de janeiro foi registrada a menor máxima, com 26,2 °C.