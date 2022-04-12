Vitória deve ter recorde de frio no feriadão de Páscoa

Tempo muda e Vitória deve ter recorde de frio no feriadão Crédito: Rodrigo Gavini

A frente fria, que tem avançado pelo Sul do Brasil, deve chegar à Região Sudeste por São Paulo, nesta quarta-feira (13), e atingir o Espírito Santo na quinta-feira (14).

A partir de sexta-feira (15), a previsão é de que o tempo feche completamente no Estado. Segundo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , o sol pode até aparecer entre algumas nuvens, mas está prevista chuva para todas as regiões.

Segundo o Incaper, o vento deve soprar com moderada intensidade pelo litoral do Estado e, em alguns momentos, as rajadas podem ser de forte intensidade.

RECORDE DE FRIO NA CAPITAL

Ainda segundo o Climatempo, a frente fria vai trazer uma massa polar capaz de fazer várias capitais brasileiras registrarem recordes de frio para o ano de 2022. Os recordes poderão ser de menor temperatura mínima e de menor temperatura máxima, ou madrugada e tarde mais fria.