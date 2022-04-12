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Norte do ES

Pedestre morre atropelado por van na ES 456 em Aracruz

Vítima caminhava no canto da estrada, que não possui acostamento e iluminação no trecho; motorista prestou depoimento e foi liberado pela polícia
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 abr 2022 às 11:35

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 11:35

Local do acidente, na rodovia ES 456, em Aracruz
A ES 456 liga a sede de Aracruz até a orla do município, passando por localidades indígenas Crédito: Divulgação/PMES
Um homem morreu atropelado por uma van na noite de segunda-feira (11) na rodovia ES 456, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava caminhando às margens da pista quando foi atingida pelo veículo. O local do acidente é escuro, não possui iluminação e acostamento.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel Único (Samu) realizaram os primeiros socorros ao pedestre e tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu. Outro homem acompanhava a vítima, mas outro lado da estrada estadual e não se feriu.
Após permanecer no local do acidente, o motorista prestou depoimento na delegacia e depois foi liberado. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Aracruz. O homem que morreu estava sem documentos e ainda não foi identificado. O corpo foi no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
A reportagem também acionou o Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES) para questionar a situação da estrada. Assim que a resposta for obtida, ela será acrescentada ao texto.
Com informações do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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