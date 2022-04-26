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Frente fria avança pelo litoral e traz chuva moderada para o ES

Segundo o Climatempo, nesta terça (26), a previsão é de chuva modera para o litoral capixaba. De acordo com o Incaper, a quarta (27) terá sol entre nuvens

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 06:54

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 abr 2022 às 06:54
Tempo amanheceu fechado nesta quarta-feira (10)
Frente fria avança pelo litoral e traz chuva moderada para o ES Crédito: Ricardo Medeiros
A última semana de abril começa com o avanço de uma frente fria pelo litoral capixaba. Segundo o Climatempo, para os próximos dias, a previsão é de chuva moderada e queda de temperatura em algumas localidades.
O feriado de Nossa Senhora da Penha foi de céu nublado em todo o Espírito Santo. Nesta terça-feira (26), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo fica estável em boa parte do Estado. No Extremo-Norte e na Região Nordeste, o avanço da umidade marítima provoca chuva esparsa. Nas demais regiões, não há previsão de chuva.
A quarta-feira (27) terá sol entre nuvens em todo o Estado. Na Grande Vitória, o dia começa com chuva, entre a madrugada e manhã, com aberturas de nuvens nos demais períodos. Nas demais regiões, o tempo segue firme e sem previsão de chuva.

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