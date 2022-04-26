Frente fria avança pelo litoral e traz chuva moderada para o ES

A última semana de abril começa com o avanço de uma frente fria pelo litoral capixaba. Segundo o Climatempo, para os próximos dias, a previsão é de chuva moderada e queda de temperatura em algumas localidades.
O feriado de Nossa Senhora da Penha foi de céu nublado em todo o Espírito Santo. Nesta terça-feira (26), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo fica estável em boa parte do Estado. No Extremo-Norte e na Região Nordeste, o avanço da umidade marítima provoca chuva esparsa. Nas demais regiões, não há previsão de chuva.
A quarta-feira (27) terá sol entre nuvens em todo o Estado. Na Grande Vitória, o dia começa com chuva, entre a madrugada e manhã, com aberturas de nuvens nos demais períodos. Nas demais regiões, o tempo segue firme e sem previsão de chuva.